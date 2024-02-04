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失聯移工醫療呆帳難追 醫院叫苦 盼政府介入

台灣新聞組／台北4日電
越南籍朱姓逃逸移工因顱內動脈瘤破裂昏迷，遭丟包醫院，緊急開刀救回一命，但逾百萬醫療費成「人球」。(圖／佑民醫院提供)
越南籍朱姓逃逸移工因顱內動脈瘤破裂昏迷，遭丟包醫院，緊急開刀救回一命，但逾百萬醫療費成「人球」。(圖／佑民醫院提供)

35歲印尼籍移工「阿利」來台六年，待過成衣廠、家具工廠，因常放無薪假賺不到錢，逃跑轉打黑工。去年中秋節，阿利中風倒臥家中，被送到台中大甲李綜合醫院，檢查為腦幹出血，住加護病房12天脫險，轉普通病房復健康復。

李綜合醫院院長隋善中表示，阿利住院29天，因沒有健保，無力支付醫藥費30萬元，聯繫移民署台中專勤隊、印尼代表處，僅能協助返國，但醫藥費需由患者自行負擔，最後成為醫院呆帳。

「總不能兩手一攤不救人吧。」隋善中說，逃逸移工如遇到重病或重大意外，無力支付龐大醫療費，又沒有相關單位負責，就會形成呆帳，類似案例全台各醫院都會遇到，雇主與主管機關該負起責任。

全台失聯移工從三年前五萬人已增至目前的8萬3000多人，實際情況則是黑數。失聯移工因懷孕生產、重大傷病就醫，因沒有健保或醫療保險，又無力繳交醫藥費，去年迄今中部已有兩家醫院公開呼籲政府面對，別甩鍋給醫療機構，多數醫院雖三緘其口， 私下卻滿腹苦水。

廿多歲越南朱姓移工是另一個例子，他去年3月昏倒，送南投草屯佑民醫院急救，發現是顱內動脈瘤破裂出血，醫師緊急動開顱手術救回性命，累積100多萬元醫藥費卻無人支付。

佑民醫院院長王斯弘說，「救命是醫師本分，但誰來付醫藥費」？詢問越南辦事處、移民署、健保署、南投縣府等，都回答「這不是我們該負的責任」，沒有單位要接手。

醫師直言，類似問題存在已久，無奈政府不願面對，讓醫師陷入人性考驗，救與不救讓醫療體系成為壓力鍋，中部已傳出有醫院拒收失聯移工患者，他擔心未來出現醫療人球，將重創台灣醫療人權形象。

失聯移工醫療呆帳有多嚴重？本報調查，梧棲童綜合醫院2020年就曾點出此問題，去年草屯佑民醫院被欠上百萬元、大甲李綜合醫院被欠30萬元，雙雙公開呼籲政府重視。

記者訪問多家中部醫院，院方都低調說，醫院不會不救逃逸移工，但就怕「救出口碑」，愈收愈多，擔心財務無法負擔，也影響醫院評鑑。據了解，中部各醫院被積欠的醫療費從數萬元到上百萬元都有，院方聯繫政府或駐外單位都沒人理會，只好列呆帳或找慈善團體救助。

台灣醫院協會去年7月曾發函全台各醫院，調查失聯移工醫療呆帳問題。該協會表示，並非所有醫院都回覆，不方便提供調查結果，據悉，主管機關已將調查結果提報行政院人權保障推動小組會議研議。

健保 越南 醫療費

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