我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

又是地方驗出 立委批中央失能

台灣新聞組／台北4日電
被驗出瘦肉精的台糖肉品由台糖嘉義水上鄉的南靖畜殖場飼養，嘉縣府採血15頭豬、剃毛、採飼料，化驗結果全為陰性（圖）。(圖／嘉義縣政府提供)
被驗出瘦肉精的台糖肉品由台糖嘉義水上鄉的南靖畜殖場飼養，嘉縣府採血15頭豬、剃毛、採飼料，化驗結果全為陰性（圖）。(圖／嘉義縣政府提供)

台中市府驗出台糖的國產肉片含不得檢出的瘦肉精，多名立委昨批評，年節前竟抓出重大食安問題，「這個政府不是螺絲鬆了，而是螺絲掉滿地」；而且近來總是地方政府先驗出食安問題，中央部會的食安管理進入「失能」等級，要求中央落實源頭查核。

立委楊瓊瓔表示，去年10月發生「美豬洗產地事件」，行政院長陳建仁多次宣稱稽查海關、進口通路和銷售端兩萬多件豬肉，都是萊劑零檢出，現在地方稽查卻發現國產的瘦肉精肉品，這要民眾如何安心？中央食安會報有無發揮效果？看守內閣在選後，也應上緊發條。

楊瓊瓔說，台糖是國營事業，代表政府，所以很多民眾會特別選用台糖肉品，但台糖聲明的態度根本跟卸責沒兩樣，她無法接受，台糖應啟動內部調查，並在一定期限內交出報告，透明公開給全體國人。

立委廖偉翔也批評，年節前竟抓出重大食安問題，「這個政府不是螺絲鬆了，而是螺絲掉滿地」。他說，蔡政府吹噓食安五環成效，但一再發生「美豬混成加豬、英豬」、「美豬混成羊肉」、甚至「進口蛋變國產蛋」等重大食安事件，現在連國產豬「安心豚」都出問題，食安大破功，人民怎麼安心？

民眾黨立委張啟楷要求政院補破網，農業部、衛福部應檢討把關瘦肉精等管制藥品的機制，並做報告，立法院開議時在相關委員會報告並接受質詢，嚴肅面對問題及改正。

對於立委批評為何總是地方先驗出食安問題，食藥署副署長林金富僅表示，對委員指教沒有回應，食藥署均依法行事。

農業部

上一則

長期放音樂擾鄰 老師判強制遷離

下一則

黑白集／間諜鴿、工具機輸俄？MIT無奈遭罪

延伸閱讀

台立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政

台立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政
黑白集／國會龍頭「珊蔡配」？綠白狂想曲

黑白集／國會龍頭「珊蔡配」？綠白狂想曲
兩輪投票險勝 藍「韓江配」當選國會正副龍頭

兩輪投票險勝 藍「韓江配」當選國會正副龍頭
韓江配當選 民眾黨：綠不必再怪我們打假球

韓江配當選 民眾黨：綠不必再怪我們打假球

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%