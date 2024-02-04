我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

今年3C市場兩樣情 智慧手機買氣冷 PC回穩

記者馬瑞璿／台北4日電
春節消費旺季到來，但台廠供應鏈保守看待今年景氣，代工大廠和研究機構都指出，智慧手機銷售仍有挑戰。（本報資料照片）
春節消費旺季到來，但台廠供應鏈保守看待今年景氣，代工大廠和研究機構都指出，智慧手機銷售仍有挑戰。（本報資料照片）

農曆新年到，家家戶戶歡天喜地為家中物品除舊布新，不過眾多除舊布新的品項中，3C產品恐怕不是第一選擇；綜觀今年3C市場銷售狀況，業者觀察，3C市場兩樣情：智慧型手機買氣仍嫌冷淡，個人電腦市場則已出現回穩。

展望今年，研調機構認為，投資AI（人工智慧）技術、擴大中低階市場出貨量，將會是智慧型手機大廠今年最重要的兩項任務，而隨著總體經濟逐漸回穩，不管是企業，還是個人，今年也將會恢復PC（個人電腦）支出，為PC產業帶來正面挹注。

智慧手機市場飽和，讓疫後的手機市場難有成長，直到去年第四季才開始略有回溫。

研調機構Canalys統計數據指出，去年第四季全球智慧手機市場出貨量3.195億支、年增8%，進一步顯示企業復甦跡象，但2023年全球總出貨量為11.4億支，仍較2022年下降4%；有趣的是，儘管市場面臨挑戰，但不管是Canalys或另一家研調機構IDC的統計數據均可發現，蘋果去年戰贏三星，終於在智慧型手機市場拿下冠軍。

綜觀去年智慧手機市場，Canalys指出，「儘管去年市場下滑，但智慧手機業者的獲利能力卻是顯著提高。」主要原因在於業者去年積極去化庫存，加上去年零組件、晶片價格相對較低，這讓供應商能夠提高利潤，並開發具有競爭力的產品。

展望今年，Canalys認為，手機業者應聚焦「在高階市場投資AI」、「擴大中低階市場出貨量」兩個重要發展方向，「從各品牌來看，三星將生成式AI納入長期產品戰略，小米、vivo、OPPO、榮耀等企業也已經陸續公布具有生成式AI功能的旗艦產品。」AI不只是產品差異化重要手段，也會影響業者戰略布局。

2023年對PC產業來說是具有挑戰的一年，不過，傳統第四季走旺，終結了出貨量連番下降的局面；綜觀去年桌上型電腦、筆記型電腦出貨量，筆記型電腦出貨量年增4%、出貨量來到5160萬台，而桌上型電腦則微幅下降1%、出貨量為1370萬台。

Canalys認為，隨總體經濟表現持續改善，接下來不管是企業還是個人，將逐步恢復在電腦產品支出。

尤其，AI PC為電腦產品帶來了新的銷售力道，Canalys預估，今年20%的個人電腦產品將具備AI功能，市場將AI視為重要創新，預估到2027年時，全球將有1.7億台AI PC出貨，其中60%的產品都將部署在商業環境之中。

AI 智慧型手機 投資

上一則

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

下一則

新聞評論／台灣能否避免讓海峽變「人間地獄」

延伸閱讀

「AI搶飯碗」成為現實 iPhone出貨量遭分析師唱衰

「AI搶飯碗」成為現實 iPhone出貨量遭分析師唱衰
上季賣出1040萬支 華為重返手機市場第4強

上季賣出1040萬支 華為重返手機市場第4強
聞泰奪三星ODM大單？傳今年承接逾4000萬支

聞泰奪三星ODM大單？傳今年承接逾4000萬支
中國智慧手機出貨 近十年新低

中國智慧手機出貨 近十年新低

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%