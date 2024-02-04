今年3C市場兩樣情 智慧手機買氣冷 PC回穩

春節消費旺季到來，但台廠供應鏈保守看待今年景氣，代工大廠和研究機構都指出，智慧手機銷售仍有挑戰。（本報資料照片）

農曆新年到，家家戶戶歡天喜地為家中物品除舊布新，不過眾多除舊布新的品項中，3C產品恐怕不是第一選擇；綜觀今年3C市場銷售狀況，業者觀察，3C市場兩樣情：智慧型手機 買氣仍嫌冷淡，個人電腦市場則已出現回穩。

展望今年，研調機構認為，投資AI （人工智慧）技術、擴大中低階市場出貨量，將會是智慧型手機大廠今年最重要的兩項任務，而隨著總體經濟逐漸回穩，不管是企業，還是個人，今年也將會恢復PC（個人電腦）支出，為PC產業帶來正面挹注。

智慧手機市場飽和，讓疫後的手機市場難有成長，直到去年第四季才開始略有回溫。

研調機構Canalys統計數據指出，去年第四季全球智慧手機市場出貨量3.195億支、年增8%，進一步顯示企業復甦跡象，但2023年全球總出貨量為11.4億支，仍較2022年下降4%；有趣的是，儘管市場面臨挑戰，但不管是Canalys或另一家研調機構IDC的統計數據均可發現，蘋果去年戰贏三星，終於在智慧型手機市場拿下冠軍。

綜觀去年智慧手機市場，Canalys指出，「儘管去年市場下滑，但智慧手機業者的獲利能力卻是顯著提高。」主要原因在於業者去年積極去化庫存，加上去年零組件、晶片價格相對較低，這讓供應商能夠提高利潤，並開發具有競爭力的產品。

展望今年，Canalys認為，手機業者應聚焦「在高階市場投資AI」、「擴大中低階市場出貨量」兩個重要發展方向，「從各品牌來看，三星將生成式AI納入長期產品戰略，小米、vivo、OPPO、榮耀等企業也已經陸續公布具有生成式AI功能的旗艦產品。」AI不只是產品差異化重要手段，也會影響業者戰略布局。

2023年對PC產業來說是具有挑戰的一年，不過，傳統第四季走旺，終結了出貨量連番下降的局面；綜觀去年桌上型電腦、筆記型電腦出貨量，筆記型電腦出貨量年增4%、出貨量來到5160萬台，而桌上型電腦則微幅下降1%、出貨量為1370萬台。

Canalys認為，隨總體經濟表現持續改善，接下來不管是企業還是個人，將逐步恢復在電腦產品支出。

尤其，AI PC為電腦產品帶來了新的銷售力道，Canalys預估，今年20%的個人電腦產品將具備AI功能，市場將AI視為重要創新，預估到2027年時，全球將有1.7億台AI PC出貨，其中60%的產品都將部署在商業環境之中。