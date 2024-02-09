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府龍年春聯「萬物興龍」 首次有前後任總統聯名

記者萬于甄／台南9日電
總統府「萬物興龍」春聯設計樣式。（圖／民進黨台南市黨部提供）
總統府「萬物興龍」春聯設計樣式。（圖／民進黨台南市黨部提供）

總統府今年農曆春節「萬物興龍」春聯、紅包袋及福袋設計樣式，頗受好評。民進黨台南市議員黃肇輝表示，這是唯一一次有前後任總統聯名的春聯，格外有意義。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，2024年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以生肖「龍」的諧音祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮；春聯題詞以流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福，紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。

黄肇輝說，2024總統大選結束，總統府也正好推出龍年春聯「萬物興龍」，這剛好是最後一次總統蔡英文與副總統賴清德聯名的春聯，也因為賴清德當選總統，也成了唯一一次有前後任總統聯名的春聯，格外有意義，特別將總統府今年的春聯製作成迷你版，民眾方便一次收藏龍年蔡英文與賴清德前後任總統聯名的春聯。

總統府新春春聯、紅包袋和福袋等設計精美，獲得好評。（圖／民進黨台南市黨部提供）
總統府新春春聯、紅包袋和福袋等設計精美，獲得好評。（圖／民進黨台南市黨部提供）

此外，龍年福袋以紅包袋主題龍圖樣延伸，設計為可摺疊之立體造型，圓滑的線條及抽象剪影呈現，打開福袋更有新鑄的台幣一元硬幣，祝福國人「一元復始、萬象更新」，設計都相當精美。

南市黨部指出，一元福袋、春聯、紅包袋都充滿小英總統及當選新任總統的賴清德，對國人的祝福。

賴清德 蔡英文 民進黨

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