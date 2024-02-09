春聯玩諧音 台中「龍賺大錢」 北市「福運龍來」

台中市長盧秀燕（中）與書畫名家程代勒（左）、市府參事葉國居（右）共同介紹今年龍年的春聯「福運昌龍」、「龍賺大錢」。（記者劉柏均／攝影）

春節將至，台中市政府首次亮相今年龍年春聯「福運昌龍」，更有限量版賀聯「龍賺大錢」，及新春紅包「龍珠許願」。台北市政府春聯題字為「福運龍來」，沒有去年市長蔣萬安的「萬安」題字。蔣說，「福運龍來」有取台語諧音「好運攏總來」、好運統統來的吉祥意思。

盧秀燕說，12生肖中，「龍」是最受大家喜愛的生肖，今年市府特推出兩款龍年傳統賀聯，「福運昌龍」出自書畫名家程代勒老師之手，將由各區公所發給各家戶運用；另推出限量隱藏款「龍賺大錢」則由市府參事葉國居書寫。

台中市政府首次亮相今年龍年新春紅包「龍珠許願」。（圖／台中市府提供）

盧秀燕更介紹今年小紅包「龍珠許願」，她說，今年全國各縣市只有台中有龍珠，象徵家戶心想事成圓圓滿滿、富貴有餘，今年設計非常有質感及意義，鱗片金光閃閃，正反面都有經過精心設計，打開就是一個龍珠，祝福市民今年都好運。

秘書處長謝佳蓁指出，此次小紅包以龍鱗造型及龍珠許願為主題，利用鱗片精巧呈現龍的形象，運用龍麟一點一滴拚湊成完整圖像，象徵富市台中美好願景的逐步實現；選用雷射金箔技術應用在龍身的部分，使得龍在陽光下能持續閃爍，散發絢麗的光芒。

今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」。（記者林麗玉／攝影）

去年生肖兔年，蔣萬安上任後第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭媒體人黃揚明批評黨國官場馬屁文化再復辟，立委當選人的北市議員王世堅也酸「天天都萬安警報？」認為不該有個人偶像包裝；但是也有民眾認為，市長蔣萬安名字的「萬安」很討喜，春聯題字其實很不錯。

今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安（圖右）妙回，「萬安就在這裡」。（記者林麗玉／攝影）

今年台北市府的春聯少了「萬安」題字，媒體問怎麼沒有了，蔣妙回，「萬安就在這裡！」

蔣表示，今年的春聯當初與書法 老師討論時，最重要理念是從大氣、正氣、福氣三個理念出發，整體字體設計、風格整體規畫，選「福運龍來」取龍年的諧音與喜氣。