我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

春聯玩諧音 台中「龍賺大錢」 北市「福運龍來」

記者劉柏均／台中9日電
台中市長盧秀燕（中）與書畫名家程代勒（左）、市府參事葉國居（右）共同介紹今年龍年的春聯「福運昌龍」、「龍賺大錢」。（記者劉柏均／攝影）
台中市長盧秀燕（中）與書畫名家程代勒（左）、市府參事葉國居（右）共同介紹今年龍年的春聯「福運昌龍」、「龍賺大錢」。（記者劉柏均／攝影）

春節將至，台中市政府首次亮相今年龍年春聯「福運昌龍」，更有限量版賀聯「龍賺大錢」，及新春紅包「龍珠許願」。台北市政府春聯題字為「福運龍來」，沒有去年市長蔣萬安的「萬安」題字。蔣說，「福運龍來」有取台語諧音「好運攏總來」、好運統統來的吉祥意思。

盧秀燕說，12生肖中，「龍」是最受大家喜愛的生肖，今年市府特推出兩款龍年傳統賀聯，「福運昌龍」出自書畫名家程代勒老師之手，將由各區公所發給各家戶運用；另推出限量隱藏款「龍賺大錢」則由市府參事葉國居書寫。

台中市政府首次亮相今年龍年新春紅包「龍珠許願」。（圖／台中市府提供）
台中市政府首次亮相今年龍年新春紅包「龍珠許願」。（圖／台中市府提供）

盧秀燕更介紹今年小紅包「龍珠許願」，她說，今年全國各縣市只有台中有龍珠，象徵家戶心想事成圓圓滿滿、富貴有餘，今年設計非常有質感及意義，鱗片金光閃閃，正反面都有經過精心設計，打開就是一個龍珠，祝福市民今年都好運。

秘書處長謝佳蓁指出，此次小紅包以龍鱗造型及龍珠許願為主題，利用鱗片精巧呈現龍的形象，運用龍麟一點一滴拚湊成完整圖像，象徵富市台中美好願景的逐步實現；選用雷射金箔技術應用在龍身的部分，使得龍在陽光下能持續閃爍，散發絢麗的光芒。

今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」。（記者林麗玉／攝影）
今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」。（記者林麗玉／攝影）

去年生肖兔年，蔣萬安上任後第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭媒體人黃揚明批評黨國官場馬屁文化再復辟，立委當選人的北市議員王世堅也酸「天天都萬安警報？」認為不該有個人偶像包裝；但是也有民眾認為，市長蔣萬安名字的「萬安」很討喜，春聯題字其實很不錯。

今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安（圖右...
今年北市府新春春聯題字為「福運龍來」，沒有去年春聯的「萬安」兩個字，蔣萬安（圖右）妙回，「萬安就在這裡」。（記者林麗玉／攝影）

今年台北市府的春聯少了「萬安」題字，媒體問怎麼沒有了，蔣妙回，「萬安就在這裡！」

蔣表示，今年的春聯當初與書法老師討論時，最重要理念是從大氣、正氣、福氣三個理念出發，整體字體設計、風格整體規畫，選「福運龍來」取龍年的諧音與喜氣。

書法

上一則

小池百合子到五指山弔唁李登輝 李安妮感謝日本的女兒

下一則

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

延伸閱讀

東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面

東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面
周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了

周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香5月開唱？蔣萬安說話了
盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題
被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

熱門新聞

有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家