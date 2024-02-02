新制勞退分紅創新高 每人領3.8萬元

勞動基金去年大賺，其中新制勞退基金賺4000多億元台幣，平均每人分紅上看3.8萬元。（記者侯永全／攝影）

勞動基金運用局1日公布去年運用績效，總計獲利7193.7億元（台幣，下同，約230億美元）、收益率12.8%，創歷年新高。其中，攸關民眾退休老本的新制勞退基金，收益4785.6億元，收益率12.6%，同樣破歷史紀錄。若以1251萬個新制勞退有效帳戶試算，估每名勞工 平均「分紅」超過3.8萬元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，去年受通膨威脅壓力，加上升息、戰爭因素等，金融市場漲跌不斷，但最後結果還不錯，以去年勞動基金收益數來看，國內外投資 部分收益數貢獻各半，整體勞動基金有20%資產配置投資在台股，去年收益數有46%是來自國內股票，約3309億元。

劉麗茹說，勞動基金去年全年收益數累積7000多億，不論是收益數、收益率，都創下勞動基金運用局成立以來新高，新制勞退基金的收益數與收益率也都刷新投資運用以來紀錄，勞保基金則僅是次高。

展望1月投資績效，劉麗茹說，觀察1月市場相關指數都是負的，但是勞動基金收益數配置均衡布局，有機會損益兩平。

若以勞退新制有效帳戶1251萬個帳戶試算，等於每一名參與勞退新制勞工可分配到3萬8250元。不過，勞金局提醒，由於個別勞工退休金 繳納的期間、金額均不相同，實際分配到的收益並不相同，且依勞退條例規定，勞工應年滿60歲才能領取。