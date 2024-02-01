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政院大放送 核定基捷、中捷延伸案…學者憂成錢坑

記者周彥妤、周湘芸／台北1日電
基隆捷運綜合規畫31日由行政院核定，從八堵到南港共13站，預計2033年完工通車。（本報資料照片）
基隆捷運綜合規畫31日由行政院核定，從八堵到南港共13站，預計2033年完工通車。（本報資料照片）

繼台中捷運藍線過關後，行政院1月31日一口氣又核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，以及基隆捷運建設計畫綜合規畫。交通部長王國材強調，不分縣市的捷運審議計畫，都在交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查委員會中，按相同遊戲規則辦理，本於全國一致。

交通部鐵道局指出，基隆捷運沿線共13座車站，以八堵站為端點，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，續以地下型式至南港站，計畫路線全長15.59公里。

交通部表示，基捷總經費696.89億元（台幣，下同，約22億美元），中央分擔519.98億元、台北市政府分擔57.54億元、新北市政府分擔71.44億元、基隆市政府分擔47.92億元。預計2033年完工通車。

至於台中捷運綠線延伸可行性研究，總計分為兩個路段，其中往北延伸大坑段，由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，全長2.49公里，設置兩座車站；往南則延伸到彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，全長6.59公里，共計五個車站。

交通部表示，台中捷運綠線烏日文心北屯延伸總經費355.91億元（約11億美元），自償性經費90.22億元，以及非自償性經費252.1零億元，包括中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。

不過，中捷綠線延伸卡關多時，交通部長王國材去年12月受訪時曾說，綠線延伸至大坑這段沒有問題，問題在彰化段，若彰東都市計畫未完成，路線該放哪裡都不知道，時隔不過1個多月，如今卻在選後突然核定，引發討論。

淡江大學物流管理學系張勝雄表示，捷運並非不能蓋，但核定前應該讓民眾知道未來的代價是什麼，包括要花多久時間成本，民眾要拿出更多的錢才能享有服務，甚至蓋完後若票價不如預期便宜、搭乘時間不如想像中短，最後是否又沒人搭乘。

他以台中捷運延伸彰化段為例，若蓋這條路線的目的只是連接台中到彰化，那現在就已經有台鐵，這也凸顯交通部對軌道運輸沒有整體規畫，類似性質的公共運輸路線重疊，是否真的有這麼多需求。

張勝雄也提到，若這些路線運量無法彌平虧損，無論是中央還是地方負擔，最終都還是人民埋單。近期核定的基隆捷運、台中捷運，雖宣稱能利用土地開發挹注經費，但並非蓋商辦、廠房就一定租得出去，政府太過樂觀。

公民幫推協會理事長、學者鍾慧諭表示，不論是基隆捷運、中捷綠線，都對台鐵當地平行路廊構成競爭關係，並不合理。尤其現已改制為台鐵公司，更須正視其發展，絕非晾在一旁。

鍾慧諭直言，要解決北部區域路廊台鐵容量不足、台鐵基隆段班次不足、帶動沿線土地開發等問題，與其耗資700億元，興建進不了基隆市區，無法服務七成基隆人的基隆捷運，不如思考花費50億元改造台鐵七堵站、新百福車站、八堵站等，增加基隆（到七堵）段台鐵班次。

捷運 台鐵

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