52歲的國父紀念館將閉館整修2年 暫時看不到禮兵交接

國父紀念館將於今年2月底啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」。（記者林佳彣／攝影）

歷經5年整修，國立歷史博物館 將於2月21日對公眾開放。另一個台北市民的共同記憶—國父紀念館，主館則要在2月26日起休館暫停對外開放2年，展開整修工程，工期預計至2026年底，因此民眾會有好一段時間看不到禮兵交接；主館外的中山文化園區則維持正常運作不受影響。這也是國父紀念館開館逾半世紀以來，首次大規模整修與長期閉館。

國父紀念館表示，國父紀念館1972年開館以來，已超過半個世紀，見證前總統蔣經國 、李登輝宣誓就職，還舉辦金馬獎、金鐘獎、金曲獎等重大典禮，長年提供藝文、觀光 、遊憩等服務。但館內部分設施老舊不堪使用，於2016年啟動整建工程，目前已經完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，2月底將啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」，針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除了提升設施服務品質、強化現有功能外，並且更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施等。

國父紀念館表示，因建築修繕及大會堂設施升級涉及機電、空調汰換及全面結構補強，將於2月26日起休館暫停對外開放，工期預計至2026年底。整修期間仍然將持續提供藝文服務，包含辦理館藏巡迴展；生活美學課程也將移至東方工商教室辦理。

國父紀念館表示，未來將運用創新模式推出線上展覽，陸續推出藝術市集、藝文表演、文化體驗、藝術導覽以及生態導覽等戶外文化活動。

一提到國父紀念館，除了雄偉的建築及肅穆的國父銅像以外，最受遊客歡迎的就是每個整點都會進行的儀隊交接。館方證實，隨著閉館整建作業啟動，民眾將有好一段時間看不到禮兵交接儀式了。