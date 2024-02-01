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35年巧連智將停刊 七、八年級家長搶訂

記者董俞佳、李芯／台北1日電
創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型。（取材自臉書）
創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型。（取材自臉書）

創刊35年的巧連智月刊，日前宣布3月起停止受理訂閱，台北市勞動局證實，已收到該公司的大量解雇通報計畫書，已依法通報將大量解雇全數約200名員工。月刊喊停立刻掀起一股搶訂潮，不少家長更哀求希望不要取消紙本。國教盟理事長王瀚陽觀察，許多家長因擔心孩子電子成癮，還是會傾向紙本教材或互動式教具，不過數位教養的趨勢不可逆，數位教材仍是當今家長的重要選擇。

資深幼教老師則認為，現在孩子接觸資源多元，巧虎反而是七、八年級生的兒時記憶，這些家長搶救的是自己的童年。在專家看來，無論讀、看什麼，秉持親子共讀、互動基礎都對孩子有幫助。

實際上，受到少子化影響，再加上數位浪潮來襲，兒童月刊訂閱量逐年下滑，近期不只巧連智，有家長表示，「信誼小太陽」前幾年也停刊，儘管如此，從學齡前到中年級，還有小行星、小康軒、小牛頓、未來兒童等刊物可以讓孩子了解科普新知。

南亞技術學院幼保系講師楊嬪媛說，來自日本的巧虎，是許多七、八年級孩子的童年回憶，其內容不只有教具、玩偶甚至還有手作材料，在當年可說是相當創新的兒童刊物，也帶起一股訂閱風潮。當這群孩子長大後，覺得小時候看得很不錯，也傾向訂閱給自己孩子看，巧虎可說是時代共同的兒時記憶。

楊嬪媛說，巧虎的生活教育做得不錯，但家長不見得一定要透過巧虎才能引導孩子，無論讀什麼，重點是要引導孩子、親子共讀互動，才能發揮兒童讀物與教具最大價值。

幼教聯合總會北區副總會長葉若蕎表示，七、八年級生小時候因沒有發達的網路資訊可使用，家長較頃向訂閱兒童月刊，反觀現在網路資訊發達，育兒知識、生活兒歌等，家長搜尋一下就有，孩子看的內容也很廣泛。

幼聯總會前會長廖文秀表示，現在孩子可以接觸的媒介愈來愈多，年輕父母的資訊能力更強，不只影片還有App，每個孩子看的都很不一樣，可以想見經營兒童讀本有多不容易。

三多國小校長洪珮瑀建議，家長應挑選適合的數位教養素材，而非放任孩子自由使用數位載具，且要注意孩子「學習偏食」的情況，像是只選擇自己喜歡的領域，放棄學習基礎不佳或沒有興趣的內容。

台南市教育產業工會理事長、崇明國小教師陳葦芸指出，數位素材應該依照孩子年齡循序漸進、不要一次給太多。另外，現在親子相處的時間比較少，建議家長不要因為數位工具的便利性而壓縮親子相處時間。

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