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新聞評論／四處砍樹設光電板 還叫綠能？

社論

最近全台十幾處高速公路服務區都在挖樹砍樹，騰出來的空間是要裝設太陽能板增加綠能發電。從關西、西湖、清水、南投、西螺到仁德，無一倖免；其中，僅西湖服務區即移除50多棵大樹。此舉除了引發環保團體的不滿，許多民眾也批評政府走火入魔。除了視覺變得難看，最可議的是，毀掉原本有助減碳的環境生態，改用光電板和鋼棚取代，根本是在開環保倒車。這樣發的電，還配稱「綠電」嗎？

大肆砍樹改種光電板，當然是走火入魔。高速公路局最近已完成12個服務區的光電設置標案，全力推動光電板的設置。高公局還振振有詞地辯稱，這些樹並不是剷除棄置，而是移植至其他地方「養老」。問題是，一個有各種大樹妝點成景的服務區，和一個滿是光電板的服務區，哪一個更健康且令人舒適？大樹就應該在服務區陪伴人群，幫忙吐納新鮮空氣，它們才不需要去偏鄉終老。

當高速公路局都接獲配合「開發綠電」的指令，即不難想像，蔡政府發電跳票的問題到了多危急的地步。依蔡總統的非核家園能源轉型政策，明年我國的綠能比重應該達到20％；但八年過去了，綠電占比還不到一成。經濟部已將20％的目標下修為15％，但看起來仍遙不可及。在這種情況下，讓高速公路局去「砍樹救綠電」，不僅跟「削足適履」一樣愚昧，簡直就是在加速破壞台灣的環境和社會原有的減碳努力。

除了高公局的愚行，國防部最近也如火如荼推動太陽能光電板的設置，通令所有部隊、機關、學校全力配合。或許是行政院交付的發電目標值太高，在營舍屋頂裝滿光電板後，許多部隊竟將戰甲車輛的車棚也當成太陽能板基座使用，造成軍事要塞一覽無遺的景象而引發議論。專家認為，太陽能板高度反光，容易暴露軍事基地的位置，反而成為易受鎖定攻擊的目標。為了一個錯誤的能源政策，竟然要把國防安全也沒頭沒腦地賠進去，蔡政府要錯到多離譜才肯罷休？

所謂「綠能」，是指發電過程產生的二氧化碳趨近於零，因而對環境的衝擊較低。但如果尚未發電，就開始大肆砍伐，殺死或移走可以行光合作用吸收二氧化碳、放出氧氣的林木，這樣發出來的太陽能光電，還有資格稱「綠電」嗎？尤其，太陽能板有其壽命局限，此時興起大肆鋪設，來日失效後便是超級大量的工業垃圾。屆時要如何收拾、如何回收，可能是比核廢料還棘手的問題，環境成本也更高。

高公局砍樹種電，基本上是奉命行事，只求達標，完全不在乎環境的衝擊和減碳的矛盾。但要論最終責任，訂出錯誤決策、給出錯誤指示的蔡政府，才是更大禍首。近幾年來，各地政府「拚種電」，除招致嚴重民怨，也導致貪腐弊端叢生，更造成令人痛心疾首的環境災難。其中，最大面積破壞樹林的禍首，是國營事業的台糖。根據經濟部和農業部的規畫，台糖要釋出500公頃林地供發展光電之用，這些林地以「林相不佳」或「地力不佳」為由被夷為平地，林木全數剷除改種光電板。問題是，即使林相再不佳，100公頃林地一年也能吸碳十萬噸；但砍光後，別說減碳，連水土保持的功能都一起葬送了。

蔡英文能源政策的問題，除了把乾淨而便宜的核能當成大敵，更為了不務實的目標不擇手段推進。砍樹架光電板，是違背環保及減碳精神；軍營亂種電，是拿國安開玩笑；砍伐山林種電，是剝削環境及國土。新國會上任後，必須阻止這亂象。

減碳 綠能 國防部

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