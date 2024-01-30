台北寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽惹議 國台辦酸：反中反到反智

引起「舞統」議論的台北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」照常舉行，參賽選手全力舞蹈，爭取佳績。(記者陳正興／攝影)

日前台北寧夏夜市舉辦「科目三 」舞蹈競賽，引發正反面輿論，甚至被形容為「舞統台灣」。大陸國台辦發言人陳斌華31日說， 在這些綠營政客、「台獨」分子眼裡，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三」會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。

陳斌華說，「科目三」最近在網路上很流行。 大家經常能夠看到，一首歌、一種舞步，會透過社群平台很快就風靡兩岸。

他說，注意到台北寧夏夜市不久前舉辦的相關比賽，民眾踴躍參與、叫好聲四起，對這種新穎的創意方式，我覺得挺好。 民進黨 擔憂所謂「舞統台灣」，正如他們最近禁止大陸螺螄粉輸入一樣，非常可笑。

陳斌華在記者會上大酸，對於「科目三」、螺螄粉這些受到台灣青年喜愛的事物，綠營政客、「台獨」分子之所以總是會如臨大敵，答案只有一個，就是因為這些都來自大陸。 在這些綠營政客、「台獨」分子眼裡，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三”會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。

陳斌華還說，兩岸同文同種、同風同俗，兩岸同胞特別是青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，在流行文化和生活方式上互為影響再正常不過。 現在台灣年輕人喜歡吃大陸零食，喜歡看大陸影視劇，喜歡唱大陸某音神曲，已經成為一種潮流，一種生活方式。 民進黨一些政治人物和「台獨」分子，跟不上年輕人的節奏，為政治私利一味操弄，只會被年輕人所拋棄。