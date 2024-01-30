我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

利好華人 H1B工作簽證抽籤規則大改

台北寧夏夜市辦「科目三」舞蹈賽惹議 國台辦酸：反中反到反智

記者陳政錄／北京即時報導
引起「舞統」議論的台北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」照常舉行，參賽選手全力舞蹈，爭取佳績。(記者陳正興／攝影)
引起「舞統」議論的台北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」照常舉行，參賽選手全力舞蹈，爭取佳績。(記者陳正興／攝影)

日前台北寧夏夜市舉辦「科目三」舞蹈競賽，引發正反面輿論，甚至被形容為「舞統台灣」。大陸國台辦發言人陳斌華31日說， 在這些綠營政客、「台獨」分子眼裡，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三」會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。

陳斌華說，「科目三」最近在網路上很流行。 大家經常能夠看到，一首歌、一種舞步，會透過社群平台很快就風靡兩岸。

他說，注意到台北寧夏夜市不久前舉辦的相關比賽，民眾踴躍參與、叫好聲四起，對這種新穎的創意方式，我覺得挺好。 民進黨擔憂所謂「舞統台灣」，正如他們最近禁止大陸螺螄粉輸入一樣，非常可笑。

陳斌華在記者會上大酸，對於「科目三」、螺螄粉這些受到台灣青年喜愛的事物，綠營政客、「台獨」分子之所以總是會如臨大敵，答案只有一個，就是因為這些都來自大陸。 在這些綠營政客、「台獨」分子眼裡，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三”會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。

陳斌華還說，兩岸同文同種、同風同俗，兩岸同胞特別是青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，在流行文化和生活方式上互為影響再正常不過。 現在台灣年輕人喜歡吃大陸零食，喜歡看大陸影視劇，喜歡唱大陸某音神曲，已經成為一種潮流，一種生活方式。 民進黨一些政治人物和「台獨」分子，跟不上年輕人的節奏，為政治私利一味操弄，只會被年輕人所拋棄。

科目三 民進黨

上一則

民眾黨推黃珊珊選立法院長 傅崐萁喊綠委別再當柯建銘小螞蟻

延伸閱讀

王毅會晤蘇利文 重申中美關係最大的挑戰是「台獨」

王毅會晤蘇利文 重申中美關係最大的挑戰是「台獨」
黑白集／台邦交頻拉警報 愈台獨愈中國

黑白集／台邦交頻拉警報 愈台獨愈中國
再批美台軍售 中國防部：台獨就是「劇毒」死路一條

再批美台軍售 中國防部：台獨就是「劇毒」死路一條
天普市少年舞蹈團 獻舞技

天普市少年舞蹈團 獻舞技

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」