我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

新冠單周奪64命 創5個月新高 變異株ＪＮ‧1成主流

記者李青縈／台北31日電
流感疫情增溫，診所門診量暴增，很多民眾等候看診。(記者趙容萱／攝影)
流感疫情增溫，診所門診量暴增，很多民眾等候看診。(記者趙容萱／攝影)

類流感、新冠等疫情邁入高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情比原先預期緩和，上周門急診就診人次近11.5萬人次，雖較前一周下降，惟仍高於過去3年同期。另外，近4周，新冠本土變異株ＪＮ‧1檢出超過5成，已成社區主流株，上周造成64人死亡，創下5個月來新高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第4周（1月21至27日）門急診類流感就診人次為11萬4754人次，上周新增8例死亡，年齡介於未滿3歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗

防疫醫師劉裕誠表示，最年輕死亡個案為一名家住離島的三歲女童，沒有潛在疾病，也未接種流感疫苗。死因是流感腦炎合併呼吸衰竭，發病到死亡約3周。

春節時期正值疫情高峰，羅一鈞指出，目前已有157家醫院允諾於春節開設「呼吸道傳染病特別門診」，共計1165診次。

新冠部分，上周新增546例本土併發症（住院）個案，較前一周略減，死亡64人，創下去年9月以來的新高紀錄，最年輕死亡個案為30多歲男，罹患先天疾病，未接種ＸＢＢ疫苗。

羅一鈞表示，目前仍有459萬劑莫德納疫苗、15.1萬劑Novavax疫苗，請民眾踴躍接種。為控制疫情，除了桃機、高雄機場及金門小三通外，2月1日起，馬祖小三通港埠（北竿白沙港、南竿福澳港）也將提供每日航班入境旅客免費新冠快篩，每人自由領取一盒。

流感疫苗 疫情 莫德納

上一則

警員哥掩護弟勾結詐騙集團 分成獲利上千萬元

下一則

明揚大火百餘死傷 六高層遭訴求重刑

延伸閱讀

疫情高峰將至 台北市打疫苗人數創新高

疫情高峰將至 台北市打疫苗人數創新高
掙扎無人理 11月嬰疑戴濕口罩悶死…父還原「致命5分鐘」

掙扎無人理 11月嬰疑戴濕口罩悶死…父還原「致命5分鐘」
高端疫苗合約疑雲未解 藍疑差價變董事會紅利

高端疫苗合約疑雲未解 藍疑差價變董事會紅利
33萬劑Novavax疫苗運送溫度異常 16.5萬劑待換貨

33萬劑Novavax疫苗運送溫度異常 16.5萬劑待換貨

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」