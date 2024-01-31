我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

台北天空塔爆掏空疑雲 碩河開發副董座涉挪用10億台幣

台灣新聞組／台北31日電
台北市信義區新地標「台北天空塔」（左）開發商遭檢舉涉嫌掏空，檢調日前發動搜索扣押相關證據。(本報資料照片)
台北市信義區新地標「台北天空塔」（左）開發商遭檢舉涉嫌掏空，檢調日前發動搜索扣押相關證據。(本報資料照片)

由碩河開發主導的「The Sky Taipei台北天空塔」開發案，副董事長邱冠勳遭提告疑挪用10億元台幣（約3100萬美元）資產，替幕後董事馬廷海償還私人高利貸債務，有掏空之嫌，讓台北塔能否在年底如期營運或埋下爛尾樓變數，引發關注；調查局過濾相關英文合約後，18日搜索約談邱冠勳等人到案，另約談碩河前財務長鐘肇峰作證，兩人移送台北地檢署複訊後請回，邱冠勳限制出境。

檢方保全證據後認為與檢舉事實有出入，全案是否涉及背信或商業糾紛待釐清。

碩河開發昨日發聲明表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。碩河指出，章經鑫去年2月接任公司董事長後，即著手釐清公司財務，並已將公司遷至北市信義區松仁路，檢調搜索為遷址前之舊有地址，與現階段之營運無關。此外，台北天空塔開發案也意外波及欣陸投控旗下之大陸建設、大陸工程。由於大陸建設為碩河開發持股10%之股東，而台北天空塔則由大陸工程興建。

對此，欣陸投控昨日也回應，大陸工程承攬「台北天空塔」營造工程，到目前為止都如期施工中，且也有持續收到工程款項，對於爛尾樓疑慮不便多做評論。至於大陸建設，也表示依法配合司法偵辦。

據了解，全案起於香港女富商「陳慧芳」與馬廷海有私人借貸，借貸合約以美元計算，約合數億元，且利息幾乎等同高利貸。馬借款後輾轉在境外成立「LIONBEST」十餘家公司，公司之間的股權架接相當複雜，其中有資金輾轉用來投資台北天空塔，由邱冠勳經營團隊得標，過程中有兩次增資發行特別股，但工程始終未完工。

陳慧芳後來拿不到借給馬廷海的錢，憤而跨海委任台灣律師具狀提告馬廷海等人涉背信。由於馬廷海從未入境台灣，又牽涉英文交易合約，加上資金龐大，調查局台北市調查處去年調查後，先行約談邱冠勳到案，初步未發現有違法事證。

由於陳慧芳追債追得很緊，之後邱冠勳被檢舉與馬廷海共謀，假藉節稅名義，在碩河上層設立「August Gold」多家境外控股公司，再以節稅之名，將台北天空塔產權質押給中國大陸券商借款，藉此挪用10億元替馬廷海還債，而大陸券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審司審查。

專案小組為確認金流，日前發動搜索，再約邱冠勳等人到案，不過辦案人員過濾相關卷證後，發現檢舉信內容與證據調查出入很大，對案情持保留態度。

爛尾樓 投資 香港

上一則

「鍋具女王」菲姐打官司未給律師酬金 他提告贏了

下一則

警員哥掩護弟勾結詐騙集團 分成獲利上千萬元

延伸閱讀

護病比新制／打亂分級醫療 地區醫院面臨崩盤

護病比新制／打亂分級醫療 地區醫院面臨崩盤
社福團體假送餐真詐財 找便當店代勞詐3縣市500萬補助

社福團體假送餐真詐財 找便當店代勞詐3縣市500萬補助
蔡明亮將重返柏林 憶起曾遭捲款掏空 憤怒拍進電影裡

蔡明亮將重返柏林 憶起曾遭捲款掏空 憤怒拍進電影裡
國會暴亂3周年 3名通緝犯在佛州牧場被捕到案

國會暴亂3周年 3名通緝犯在佛州牧場被捕到案

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」