台北天空塔爆掏空疑雲 碩河開發副董座涉挪用10億台幣

台北市信義區新地標「台北天空塔」（左）開發商遭檢舉涉嫌掏空，檢調日前發動搜索扣押相關證據。(本報資料照片)

由碩河開發主導的「The Sky Taipei台北天空塔」開發案，副董事長邱冠勳遭提告疑挪用10億元台幣（約3100萬美元）資產，替幕後董事馬廷海償還私人高利貸債務，有掏空之嫌，讓台北塔能否在年底如期營運或埋下爛尾樓 變數，引發關注；調查局過濾相關英文合約後，18日搜索約談邱冠勳等人到案，另約談碩河前財務長鐘肇峰作證，兩人移送台北地檢署複訊後請回，邱冠勳限制出境。

檢方保全證據後認為與檢舉事實有出入，全案是否涉及背信或商業糾紛待釐清。

碩河開發昨日發聲明表示，興建中的The Sky Taipei 籌備事宜皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。碩河指出，章經鑫去年2月接任公司董事長後，即著手釐清公司財務，並已將公司遷至北市信義區松仁路，檢調搜索為遷址前之舊有地址，與現階段之營運無關。此外，台北天空塔開發案也意外波及欣陸投控旗下之大陸建設、大陸工程。由於大陸建設為碩河開發持股10%之股東，而台北天空塔則由大陸工程興建。

對此，欣陸投控昨日也回應，大陸工程承攬「台北天空塔」營造工程，到目前為止都如期施工中，且也有持續收到工程款項，對於爛尾樓疑慮不便多做評論。至於大陸建設，也表示依法配合司法偵辦。

據了解，全案起於香港 女富商「陳慧芳」與馬廷海有私人借貸，借貸合約以美元計算，約合數億元，且利息幾乎等同高利貸。馬借款後輾轉在境外成立「LIONBEST」十餘家公司，公司之間的股權架接相當複雜，其中有資金輾轉用來投資 台北天空塔，由邱冠勳經營團隊得標，過程中有兩次增資發行特別股，但工程始終未完工。

陳慧芳後來拿不到借給馬廷海的錢，憤而跨海委任台灣律師具狀提告馬廷海等人涉背信。由於馬廷海從未入境台灣，又牽涉英文交易合約，加上資金龐大，調查局台北市調查處去年調查後，先行約談邱冠勳到案，初步未發現有違法事證。

由於陳慧芳追債追得很緊，之後邱冠勳被檢舉與馬廷海共謀，假藉節稅名義，在碩河上層設立「August Gold」多家境外控股公司，再以節稅之名，將台北天空塔產權質押給中國大陸券商借款，藉此挪用10億元替馬廷海還債，而大陸券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審司審查。

專案小組為確認金流，日前發動搜索，再約邱冠勳等人到案，不過辦案人員過濾相關卷證後，發現檢舉信內容與證據調查出入很大，對案情持保留態度。