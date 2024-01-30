台鐵暫緩過年休假 長榮春節日均退票5000張

台鐵產業工會原本因不滿人力不足、津貼有差別待遇，發起春節依法休假連署，昨稱考量勞資共識提高，宣布暫緩本次行動。（本報資料照片）

繼長榮 機師與資方達成共識、確定不罷工 後，原本發動春節依法休假的台鐵 產業工會，昨也宣布考量勞資共識提高，暫緩本次行動，解除民眾過年可能無火車可搭的危機。交通部長王國材透露，長榮機師於本月22日取得合法罷工權後，至27日期間，長榮航空於春節期間已售機票，平均每天退約5000張票，長榮會妥善處理。

台鐵公司在產工宣布此訊息後，隨即公告春節疏運期間，除已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車，國材更宣示，春節疏運沒問題。至於長榮航退票問題，長榮航空解釋，與機師工會已達成協議，航班均會正常營運，因此相關退改票事宜，依正常改退票作業辦法的規範處理。

台鐵產業工會去年底表示，公司化前夕就已有許多員工因人力不足，陸續請不到特休假，導致休假出現困難，也不滿津貼具差別待遇，因此主張「捍衛休假權益、反對待遇不公」，連署、號召員工於春節的除夕至初三依法休假。

不過，原本產工指出視連署狀況，於2月1日宣布是否發起行動，昨天就提前宣布暫緩依法休假行動。

台鐵產工表示，本次繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數，卻已明確掌握多數地區的車長、站務人員過半連署，足以影響春節疏運；然而考量近期機師工會罷工等勞資爭議，民眾對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損民眾對交通運輸信任，及車長自主備勤津貼調高一案，勞資有明確共識提高，經考量後，暫緩春節依法休假行動。