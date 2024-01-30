我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

台鐵暫緩過年休假 長榮春節日均退票5000張

記者周彥妤／台北30日電
台鐵產業工會原本因不滿人力不足、津貼有差別待遇，發起春節依法休假連署，昨稱考量勞資共識提高，宣布暫緩本次行動。（本報資料照片）
台鐵產業工會原本因不滿人力不足、津貼有差別待遇，發起春節依法休假連署，昨稱考量勞資共識提高，宣布暫緩本次行動。（本報資料照片）

長榮機師與資方達成共識、確定不罷工後，原本發動春節依法休假的台鐵產業工會，昨也宣布考量勞資共識提高，暫緩本次行動，解除民眾過年可能無火車可搭的危機。交通部長王國材透露，長榮機師於本月22日取得合法罷工權後，至27日期間，長榮航空於春節期間已售機票，平均每天退約5000張票，長榮會妥善處理。

台鐵公司在產工宣布此訊息後，隨即公告春節疏運期間，除已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車，國材更宣示，春節疏運沒問題。至於長榮航退票問題，長榮航空解釋，與機師工會已達成協議，航班均會正常營運，因此相關退改票事宜，依正常改退票作業辦法的規範處理。

台鐵產業工會去年底表示，公司化前夕就已有許多員工因人力不足，陸續請不到特休假，導致休假出現困難，也不滿津貼具差別待遇，因此主張「捍衛休假權益、反對待遇不公」，連署、號召員工於春節的除夕至初三依法休假。

不過，原本產工指出視連署狀況，於2月1日宣布是否發起行動，昨天就提前宣布暫緩依法休假行動。

台鐵產工表示，本次繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數，卻已明確掌握多數地區的車長、站務人員過半連署，足以影響春節疏運；然而考量近期機師工會罷工等勞資爭議，民眾對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損民眾對交通運輸信任，及車長自主備勤津貼調高一案，勞資有明確共識提高，經考量後，暫緩春節依法休假行動。

長榮 台鐵 罷工

上一則

台灣同婚伴侶逾2.5萬人登記 過半是女性

下一則

黑白集／民進黨喊反歧視 是個大笑話

延伸閱讀

迎龍年，猜燈謎，參加即可抽頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋！

迎龍年，猜燈謎，參加即可抽頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋！
中國網信辦春節專項行動 重點整治炒作明星八卦等問題

中國網信辦春節專項行動 重點整治炒作明星八卦等問題
危機拆彈4共識 長榮機師春節不罷工

危機拆彈4共識 長榮機師春節不罷工
世報年節展╱南加最熱鬧春節廟會 滿街中華元素

世報年節展╱南加最熱鬧春節廟會 滿街中華元素

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺