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台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

記者陳宛茜／台北30日電
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

中央研究院去年底成功打造台灣自研自製的五位元超導量子電腦，並透過雲端提供給計畫合作者使用，對台灣量子科技研究具指標性意義及鼓舞效應，成為只經過兩年多就加入可自主研發量子電腦的少數國家。

蔡英文總統昨赴中研院見證台灣首部自研自製量子電腦，中研院院長廖俊智致贈研究團隊自製的量子晶圓給蔡總統。

蔡總統致詞表示，廖俊智三年前向她提出量子科技可能是晶片製造之後，各國爭相發展的下一世代科技產業，台灣應該加速發展量子科技，因此2021年底，中研院與經濟部及國科會的前身科技部，啟動跨部會合作，五年投入台幣80億元（約2.5億美元）提升台灣量子科技實力，做出被視為「下個世代的運算工具」、自研自製的量子電腦，是台灣人的驕傲。

廖俊智表示，去年成功研發台灣第一個五位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，使台灣躋身能自製超導量子電腦的少數國家之一。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東表示，五位元超導量子電腦的開發過程，是建立國內量子電腦生態系的最佳平台。

量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發；而量子電腦與高效能電腦緊密結合，可提升運算效能。

由於量子電腦是一種使用量子位元進行計算的裝置，量子位元的疊加和糾纏特性，使得量子位元不像傳統電腦位元只能為○和一，而是能夠同時為○和一，使量子位元運算能力大增，得以進行當今超級電腦都做不到的運算；且傳統電腦需要計算多年的問題，量子電腦能夠在幾分鐘內解決，使美國、中國大陸、英國、日本、南韓、俄羅斯、德國等國皆自研自製量子電腦。

至於量子電腦強大的運算能力，對AI、金融、生醫等領域帶來重大影響。量子電腦可以協助科學家進行對醫療數據的快速分析，藉此破解人類衰老和疾病之謎；若應用在國防上可協助判斷軍事政策與採購。

科學家預測，量子電腦憑藉超強運算能力，有朝一日將破解數位通訊主流加密技術，屆時全球軍事與金融安全將出現天翻地覆改變，包括諜報人員的情蒐暴露、企業智慧財產遭竊、民眾的個資洩漏等，美、中等大國正為此進行量子科技大戰。

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