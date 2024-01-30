吳一揆傳3月回鍋中信金 公司：市場傳聞 不予評論

中信金前總經理吳一揆。（本報資料照片）

金融圈傳出重磅消息，中信金控農曆年後恐有一波高層人事大地震，2022年7月因家庭因素申請退休 的中信金控前總經理吳一揆，傳出將在農曆春節過後、今年3月回鍋中信金控，並擔任副董事長一職。對此，中信金控回應，「本公司針對市場個案傳聞，一概不予評論」。

吳一揆將回歸中信金控的消息震驚金融圈，市場盛傳，中信金控高層屬意由吳一揆接任中信金控副董事長一職。年薪破億的吳一揆，2009年底上任中信金控總經理時還不到50歲，2022年退休時約62歲，當時中信金控指出，吳一揆是因家庭重大事項須處理才會申請退休，他以身為中國信託一份子為榮，對公司長期栽培與同仁們的支持與協助，表達最深的感謝之意。

吳一揆先前在中信金控掌舵12年，決定退休時，中信金控董事長顏文隆還特地發布一封信表示，吳一揆是因家庭因素申請退休，雖經公司多次慰留，但體恤吳總經理確實分身乏術，公司方面雖感不捨，故勉予同意並寄予祝福。

當時在信中，顏文隆除感謝吳一揆近20年來的奉獻外，還表示「期待吳一揆總經理，有朝一日能再回到中國信託的大家庭，與我們再次攜手打拚。」

據了解，吳一揆過去曾任信孚銀行執行副總裁、高盛證券 執行董事、加拿大帝國銀行董事總經理等，對外商投資 銀行非常熟悉，吳一揆在2002年進入中信金控，擔任證券市場事業處處長，中間一度轉戰台新金控擔任策略長，後來在中信金控創辦人辜濓松主導下回鍋，一路從法金總處長、投資長升任至中信金控總經理。

吳一揆可能回鍋的消息曝光後，在金融圈掀起一波熱議，有金融圈人士表示，吳一揆在總經理任內積極推動併購案，若確定回任，對中信金未來中長期的發展策略將有顯著影響。