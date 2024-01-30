我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

吳一揆傳3月回鍋中信金 公司：市場傳聞 不予評論

記者陳美君／台北30日電
中信金前總經理吳一揆。（本報資料照片）
中信金前總經理吳一揆。（本報資料照片）

金融圈傳出重磅消息，中信金控農曆年後恐有一波高層人事大地震，2022年7月因家庭因素申請退休的中信金控前總經理吳一揆，傳出將在農曆春節過後、今年3月回鍋中信金控，並擔任副董事長一職。對此，中信金控回應，「本公司針對市場個案傳聞，一概不予評論」。

吳一揆將回歸中信金控的消息震驚金融圈，市場盛傳，中信金控高層屬意由吳一揆接任中信金控副董事長一職。年薪破億的吳一揆，2009年底上任中信金控總經理時還不到50歲，2022年退休時約62歲，當時中信金控指出，吳一揆是因家庭重大事項須處理才會申請退休，他以身為中國信託一份子為榮，對公司長期栽培與同仁們的支持與協助，表達最深的感謝之意。

吳一揆先前在中信金控掌舵12年，決定退休時，中信金控董事長顏文隆還特地發布一封信表示，吳一揆是因家庭因素申請退休，雖經公司多次慰留，但體恤吳總經理確實分身乏術，公司方面雖感不捨，故勉予同意並寄予祝福。

當時在信中，顏文隆除感謝吳一揆近20年來的奉獻外，還表示「期待吳一揆總經理，有朝一日能再回到中國信託的大家庭，與我們再次攜手打拚。」

據了解，吳一揆過去曾任信孚銀行執行副總裁、高盛證券執行董事、加拿大帝國銀行董事總經理等，對外商投資銀行非常熟悉，吳一揆在2002年進入中信金控，擔任證券市場事業處處長，中間一度轉戰台新金控擔任策略長，後來在中信金控創辦人辜濓松主導下回鍋，一路從法金總處長、投資長升任至中信金控總經理。

吳一揆可能回鍋的消息曝光後，在金融圈掀起一波熱議，有金融圈人士表示，吳一揆在總經理任內積極推動併購案，若確定回任，對中信金未來中長期的發展策略將有顯著影響。

退休 投資 證券

上一則

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

下一則

藍準立院總召傅崐萁嗆「不讓民進黨豢養的家畜任首長」

延伸閱讀

迎春年節展／中信銀行 深耕社區服務華人

迎春年節展／中信銀行 深耕社區服務華人
迎春年節展／中信銀行秉持一家人理念 服務大眾創品牌

迎春年節展／中信銀行秉持一家人理念 服務大眾創品牌
世報蒙市年節展 周末歡喜迎春 亮點、大獎多

世報蒙市年節展 周末歡喜迎春 亮點、大獎多
盯CPI不準誤導Fed？黑石蘇世民：美通膨率已接近2%目標

盯CPI不準誤導Fed？黑石蘇世民：美通膨率已接近2%目標

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺