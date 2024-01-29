我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

竹籠茨純手工 八旬老師傅重現傳統工法

記者李文德／台南29日電
85歲竹藝師李天生闊別近50年再次打造「竹籠茨」，他說，一步一步慢慢來，才能讓竹屋更穩固。記者李文德／攝影
85歲竹藝師李天生闊別近50年再次打造「竹籠茨」，他說，一步一步慢慢來，才能讓竹屋更穩固。記者李文德／攝影

傳統建築工法竹籠茨以竹管為骨架、茅草作為屋頂，不過隨著時間演變，現今多用鋼筋混凝土取代此工法，然而台南左鎮區台20線旁的1處遮陽棚內，85歲的竹藝師李天生闊別近半世紀，受委託建造10坪大的竹籠茨，預計4月交屋。他說，純手工耗時，但能讓更多人重視此項工藝，愈做愈有活力。

李天生說，12歲接觸竹籠茨工法，當時因山區居民建屋時，都會互相幫助一起搭建竹屋，並沒有向誰「拜師學藝」，每名鄰居都是老師，也在此階段對竹編藝術品產生濃厚興趣，邊看鄰居們的竹籠邊編織，久了之後技術純熟。

隨著時代演進，竹籠茨漸漸被鋼筋水泥取代，也愈來愈少人有建竹屋的需求。李天生說，過去也投身成為泥水師傅、從事建築業，不過近年來大眾對於竹編、竹籠茨這些傳統工藝漸漸重視，才有更多相關委託之作。

近期闊別近50年受託製造竹籠茨，李天生說，是林姓藝術師委託建造，希望打造10坪大的竹籠茨，他直言，久未製造，所以剛起步時會比較慢，不過逐漸上手後，過往建造的回憶就湧入腦海；李天生邊做邊說，做竹籠茨與現在建築最不一樣的是「一步一步要穩扎穩打」，強調慢工出細活，例如將竹筒穿洞、茅草成堆一綑一綑綁緊作為屋頂，甚至榫接都相當費時，不過做出來的房屋相當穩固。

上一則

藍立院黨團總召 賴士葆退選 傅崐萁將出任

下一則

韓江配閉門拜會門利益交換？ 藍：執政黨才有利益可換

延伸閱讀

職業婦女的套裝

職業婦女的套裝

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月