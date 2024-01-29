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危機拆彈4共識 長榮機師春節不罷工

記者周彥妤、朱冠諭／綜合29日電
長榮航空機師罷工事件落幕，28日長榮航空代表、人事室副總普維屏（左起）在行政院副院長鄭文燦見證下，與桃機工會理事長李信燕簽署協議，宣告罷工事件落幕。(圖／桃機工會提供)
長榮航空機師罷工事件落幕，28日長榮航空代表、人事室副總普維屏（左起）在行政院副院長鄭文燦見證下，與桃機工會理事長李信燕簽署協議，宣告罷工事件落幕。(圖／桃機工會提供)

長榮航空機師醞釀春節罷工，昨晚危機提前拆彈，勞資在行政院簽約達成協議。機師工會表示，至2026年5月31日，不再就三項勞資爭議標的發動爭議行為。交通部長王國材說，這個好消息讓旅行業者、旅客放心春節出遊。長榮航空表示，勞資達共識創雙贏，將持續增進員工薪資福利

鄭文燦昨晚在行政院召集交通部長王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏，以及桃園機師工會理事長李信燕等人，共同召開勞資協商會議，會中達成四項共識，一是長榮航空去年底宣布調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月台幣1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元。此外，亦同意調整副駕駛與資深副駕駛年度晉薪薪級上限。

其次，有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並盡速於上半年度進一步調漲。第三，有關停止進用外籍正駕駛，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師；除非營運上有特殊需求才能聘僱，但申請程序上，須經勞動部與交通部民航局依法實質審查。第四，工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

長榮航空表示，照顧員工初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利，未來在符合企業永續經營、合理與可行原則下，持續增進員工薪資福利。

參與協調此次罷工的桃園市府人士說，近一個月來，市府主動召開四次協商會議，23日晚上，桃園市長張善政更親自致電給長榮航空董事長林寶水，並向林寶水分析，長榮應多釋出善意，針對機師工會訴求提出實質解決方案或執行窒礙之處，當時獲林寶水善意回應。

長榮 福利 罷工

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