我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

台電財務困境恐影響乾淨能源進展 威脅台晶片業

台灣新聞組／台北29日電
台灣2023年發電占比 資料來源／台電 製表／林海
台灣2023年發電占比 資料來源／台電 製表／林海

台電公司不穩定的財務狀況，正在威脅台灣的乾淨能源雄心，同時傷害台灣作為全球最大晶片製造商製造中心的吸引力，甚至增加在與中國大陸發生衝突時的脆弱性。

彭博資訊報導，台電預測今年將再次出現巨額虧損，在維持低電價的政治壓力下，國營的台電無法將天然氣和煤炭的上漲成本完全轉嫁客戶；此外，台電押注於離岸風電，但隨著成本和延誤的增加，這種再生能源技術在世界各地都遭遇困難。

報導指出，如果台電無法在乾淨能源發電獲得足夠進展，台灣可能會喪失作為晶片製造目的地的一些吸引力。全球最大的晶片製造商台積電，是蘋果和輝達等公司的晶片供應商，台積電的目標是在2040年前使用100%再生能源。

台灣約有80%電力來自天然氣、煤炭及石油，重度倚賴進口的化石燃料，使其在受到中國大陸的攻擊甚或封鎖時，變得很脆弱。

研究公司Rystad Energy的分析師巴特巴亞爾表示，「台灣比以往任何時候都更需要再生能源來填補核電的空白。」她指出，增加更多綠色發電需要大量資金，而台電的財務狀況引發了主要晶片製造商供電可能中斷的擔憂。

台電代理董事長曾文生日前表示，截至去年底累虧達3826億元（台幣，下同，約122.4億美元）；若今年電價平均調漲3%，今年單年虧損為1887億元。

台電昨回應，台灣再生能源發電占比約一成，在國際供應鏈的要求下，綠電需求愈來愈明顯，但經過經濟部標檢局調查，台灣的綠電都跟得上廠商要求的量，而台電也配合政府政策，持續開發再生能源。

工總表示，產業的發展首先要關注的是供電是否足夠，以及穩定性是否有保證，這是基本的問題，其次才談到綠電是否能滿足產業需求，由於半導體產業對於綠電的需求很高，因此政府必須重新盤點能源政策。

工總表示，太過於依賴火力發電，無法解決淨零的問題，在地緣政治影響下，對台灣也很不利，對於核電是否延役，台電已表示交由新國會決定，但即便核電廠能延役，綠電也還是不夠。

工總也說，除了核能以外，氫能也是最好的綠電，新政府一定要加快腳步。

台電去年平均電價調漲11%，但與同期燃料成本的增幅相比，台電的漲幅相形見絀。燃料成本上漲的部分原因是俄羅斯入侵烏克蘭後出現的全球能源緊縮，2022年亞洲發電廠煤炭基準價格飆升近160%，雖然去年回吐了大部分漲幅，但仍遠高於2019和2020年的水準；天然氣也有類似情況。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的亞太區電力和再生能源研究主管羅伯特．劉說，「台電是一家國家獨占的公用事業公司，因此無論哪一黨執政，它都面臨著確保低電價的政治壓力。」

亞洲其他國家的綠色雄心也受財務不佳公用事業的威脅，例如供應南韓約70%電力的國有韓國電力公司，也面臨類似困境。

台灣政府仍希望再生能源的大部分成長將來自離岸風電，即使其中許多計畫由於成本上升和延誤加劇而陷入困境；此外，要求開發商向台灣設備製造商購買設備（國產化原則）的規定，已使整個產業的麻煩雪上加霜。

晶片 天然氣 台積電

上一則

嘉市綠營內訌？議員控被逼跪喊對不起立委王美惠

下一則

危機拆彈4共識 長榮機師春節不罷工

延伸閱讀

新聞評論／綠電財團賺飽 現在要民眾幫台電埋單

新聞評論／綠電財團賺飽 現在要民眾幫台電埋單
修法讓核電廠延役？台電：還要面對核安、核廢問題

修法讓核電廠延役？台電：還要面對核安、核廢問題
綠電不足 台環保團體倡企業自發自用

綠電不足 台環保團體倡企業自發自用
俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月