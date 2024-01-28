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三接漂沙問題怎麼解？ 學者：棧橋仍會滯留沙子

記者彭宣雅、陳儷方／台北28日電

三接工程出現嚴重漂沙，突堤效應明顯，讓環團憂心當地生態遭破壞。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫直言，三接工程才剛開始一、兩年（漂沙）就這麼明顯，目前該工程還未完成，憂心未來會變什麼樣。環管署長顏旭明表示，將找學者專家去確認，若確實環境與原先評估的不一樣，會請開發單位提因應對策。

三接位於桃園市觀音區大潭觀塘工業區內，接收自國外進口的LNG（液化天然氣），再供給台電大潭電廠燃氣發電機組使用，但三接工程從開始到現在一直飽受爭議，因為附近有藻礁及一級保育類柴山多杯孔珊瑚。

陳昭倫表示，現在水泥基座打下，對底下海床造成影響，沉箱放差不多了，就等外擴提完成，從目前空拍照片可以看出來，G1區域及現在做出的長堤與接收站處，縱使有棧橋形式上水流通過，但其實都有沙子滯留。

中油發言人執行長林珂如表示，第三接收站所有工程均已發包，2019年底開工到去年底止，已完成兩座LNG儲槽的興建，整個站區設施及海事工程目前積極趕工，今年底可完成主體設施，預計2025年3月進行試車供氣。

顏旭明表示，這問題之前反映過，當時調查認為可能是冬季東北季風關係，不過拍攝時間是近期，會再發動一次環境監督，找學者專家去確認。

藻礁 長堤 天然氣

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