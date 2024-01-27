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難忘10年前黃色小鴨 高雄情侶變夫妻「今帶小孩來」

記者王勇超／高雄27日電
李姓男子帶著太太與兒子一起來看黃色小鴨，李男說，10年與太太還是男女朋友，「今天帶著第3位家庭成員（指兒子）來看黃色小鴨！」(記者王勇超／攝影)
李姓男子帶著太太與兒子一起來看黃色小鴨，李男說，10年與太太還是男女朋友，「今天帶著第3位家庭成員（指兒子）來看黃色小鴨！」(記者王勇超／攝影)

黃色小鴨睽違10年重返高雄，今天開幕日，上午吸引許多遊客前來觀賞，很多第一次看到黃色小鴨的人異口同聲說：「好高的黃色小鴨！」也有當年的情侶，如今已成夫妻，今天特地帶小孩看黃色小鴨，前來回味當年戀愛的滋味。

黃色小鴨高18公尺，2013年首度造訪高雄，1個月就吸引390萬人觀賞，睽違10年後，高雄市政府這次安排2隻黃色小鴨同時出現在愛河灣，至今天中午已經吸引近6萬人來到現場觀看，直播觀看人數超過21萬人。

住在高雄的李姓男子今天帶著太太與兒子一起來看黃色小鴨，李男說，10年前來看黃色小鴨時，與太太還是男女朋友，「今天帶著第三位家庭成員（指兒子）來看黃色小鴨！」

黃姓男子與太太今早帶8個月的女兒，來高雄流行音樂中心珊瑚礁群參加「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲，接著到岸邊要看黃色小鴨時，遇到扮成黃色小鴨的工作人員，黃男把女兒交給「黃色小鴨」抱著，一家三口一起合照，黃妻說，女兒很難得這麼給面子，「不然人家抱著，她就哭了！」

住在高雄小港區的蔡姓男子，今天上午與多位親友一起來看黃色小鴨，蔡男說，10年前的黃色小鴨只有1隻，今年重返高雄，加倍變成2隻黃色小鴨，「比之前還可愛，更漂亮了！」

黃色小鴨高達18公尺，很多第一次看到的人異口同聲說：「好高！」(記者劉學聖／攝影...
黃色小鴨高達18公尺，很多第一次看到的人異口同聲說：「好高！」(記者劉學聖／攝影)
蔡姓男子與多位親友一起來看黃色小鴨(記者王勇超／攝影)
蔡姓男子與多位親友一起來看黃色小鴨(記者王勇超／攝影)
黃姓男子與太太早帶8個月的女兒來看黃色小鴨，一家三口與扮成黃色小鴨的工作人員合影...
黃姓男子與太太早帶8個月的女兒來看黃色小鴨，一家三口與扮成黃色小鴨的工作人員合影留念(記者王勇超／攝影)

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