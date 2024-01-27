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史博館5年整修變更大 2月迎客展林玉山「黃牛」畫作

記者陳宛茜／台北27日電
史博館開幕展將展出修復後首次展出的「黃牛」，是前輩畫家林玉山早期絹本膠彩，為創作於日治時期少量存世的精采之作。（圖／史博館提供）
史博館開幕展將展出修復後首次展出的「黃牛」，是前輩畫家林玉山早期絹本膠彩，為創作於日治時期少量存世的精采之作。（圖／史博館提供）

紅牆綠瓦的史博館回來了！歷經五年整修，史博館將於下月開館。史博館長王長華昨宣布，將於2月7日舉行開館儀式，2月21日正式開放民眾參觀。重新開館的史博館空間增加2成2，首檔特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」展出書畫名家于右任、林玉山、張大千等作品。

史博館前身最早為日治時期為舉辦1916年台灣勸業共進會的「迎賓館」，1955年建館後，自1958年起，逐年改建，增建兩翼宮牆樣式的國家畫廊，1975年改建成現有鋼筋水泥的宮殿樣式建築，1996年經北市府登錄為歷史建築。隨後又在2019年進行館舍建築整修補強，前後歷時5年，今年即將重新開館。

重新開館的史博館，展場空間增加262坪，其中三樓首檔常設展「在這裡，與大家相遇」，將展出110件展品，其中除了有來自河南博物院的唐三彩、象徵台灣山水之美的馬白水「太魯閣之美」，還展出暌違多年的「中華文物箱」。

至於開館後的首檔特展，一樓及二樓規畫「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」特展，展出書畫名家于右任、溥心畬、張大千、黃君璧、傅狷夫、林玉山的精選作品，其中包括林玉山早期絹本膠彩「黃牛」，這是林玉山創作於日治時期少量存世的精采之作，也是該畫作修復後首次公開展出。

至於史博館的重量級典藏—傳奇畫家常玉近50幅畫作，王長華表示，將會安排在暑假檔期展出。而過去將常引發矚目的國際大展 ，目前還在規畫、徵求中。

河南

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