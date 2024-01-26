會台積電魏哲家 黃仁勳：AI晶片供給緊張

輝達執行長黃仁勳25日出席台灣分公司在台北喜來登舉辦的尾牙。（記者林伯東／攝影）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 25日表示，目前正處於AI 擴張與成長的開始，未來AI將改變一切，並且無所不在，但現在最大的挑戰是AI晶片供給持續緊張，他此行來台照例與晶圓代工夥伴台積電執行長魏哲家見面，要與台積電及所有供應鏈一起合作，努力滿足客戶需求。

黃仁勳近期再度訪台，25日晚間出席輝達台灣分公司尾牙前受訪，釋出以上訊息。他並透露，此行來台，有與台積電創辦人張忠謀夫婦以及魏哲家見面。

談到AI大趨勢，黃仁勳指出，去年可說是AI元年，非常高興見到AI的發展，可幫助電腦產業再造重生，而台灣的產業鏈包括台積電等廠商，都參與這電腦產業的新紀元。

黃仁勳強調，輝達是加速運算與AI運算的先驅，不過，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，AI將改變一切，並且無所不在。

黃仁勳認為，去年是AI突破性的一年，產業界多年來的共同努力帶來AI的大爆炸，目前正處於AI擴張與成長的開始，在接下來的十年裡，將可看到運算被重塑，每個行業都將受到影響。

對於發展AI面臨的挑戰，黃仁勳認為是如何擴大AI晶片的產能。輝達產品的供應吃緊，但需求卻非常強勁，所以也與台積電及其他供應鏈夥伴積極合作，努力滿足需求。該公司持續推進AI技術，但同時也會注意相關安全議題。

黃仁勳並透露，他與魏哲家見面時，談到其產品的龐大需求，以及共同努力以因應市場需求。

他強調，如果沒有AI，輝達就無法設計其晶片或是編寫軟體，該公司已經投資AI多年，以提高員工的生產力。他預期每家公司都會做同樣的事情，利用AI來提高生產力，企業的成長得以因此加速，使得營收提高，如此便可僱用更多的員工。簡言之，AI將驅動新一波企業生產力與成長方式。

談到這次出席輝達台灣分公司尾牙，與上千名員工同樂，黃仁勳透露：「自己帶好多紅包來」。據悉，黃仁勳將在今天離開台灣。

被問到是否會於尾牙上跳舞，他的回答是，如果被要求跳舞的話，希望愈少愈好，而且如果相關影片被傳到網路上，也希望大家幫忙將其刪掉。

輝達台灣分公司今年尾牙主題是「電爆你的夜」，該公司員工下午5時左右陸續進場。

據了解，黃仁勳過往有多次出席台灣分公司尾牙，他抵達尾牙現場受訪時被問到，是否可能拿出1萬美元的紅包給員工？黃仁勳笑答：「可能喔！」