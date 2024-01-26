文化幣爆兌現、轉售 難助藝文反添亂

文化部推文化成年禮金，社群平台出現轉售、收購等亂象。（記者陳正興／攝影）

文化部推出的1200點（1點等值台幣1元）文化成年禮金（文化幣），今年首度常態化，更擴大至16歲至22歲青年都適用，估150萬人受惠，總預算高達20億元（台幣，下同，約6378萬美元）。上周六開放領用，已有62.5萬人領用，卻爆出部分店家冒用藝文消費點收款碼、接受民眾兌現，社群或拍賣 平台上也出現轉售、收購等亂象，至於是否真的扶植到藝文產業，就連業者自己都說不準。

文化部表示，已就違規店家停權、停止撥款，清查持有大量文化幣帳戶，將視情節移送法辦。

文化部去年6月首度針對18到21歲青年推出文化成年禮金，今年擴大實施。不過，才剛發放，就有網友於Dcard論壇發文炫耀，拿文化幣買了一堆化妝品，引發熱議。

一名自稱某連鎖大型書店 助理也在Dcard論壇透露，自己上班一小時就接了十通電話，詢問文化幣可否購買「拍立得」，接到手軟，文化幣雖只能用來買書籍、雜誌等，但民眾到位於文創園區內的該連鎖書店就可購買拍立得，還有同為自稱該書店員工留言附和，一天大概多達50人來問。

有文創業者直言，如果真的有濫用、亂用的情況，一旦氾濫，業績絕對會受到影響。

文化部表示，知名的文具大批發連鎖店去年因違規讓民眾以文化幣購買鍵盤、滑鼠、耳機，遭民眾檢舉，至今仍停權。目前已有26家店疑違規，另清查出540組帳號疑有收購情形，已先行鎖定。

另有民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，也已清查資料庫，針對e-mail持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身分以取回使用，同時聯繫各大社群及平台配合下架內容，並協請平台應管制會員行為。

文化部參考歐洲經驗，去年推出文化成年禮金政策，聲稱盼藉此開啟年輕人的文化體驗，培養長期的藝文消費習慣。據去年統計，使用文化幣消費抵用之冠是書店及出版業，約2.6億元，占整體的48.3%，表演藝術及文化體驗約8900萬元，占整體16.3%居次，第三名為電影院 的6100萬元，占11.1%。

實際上，早在文化部2020年推出藝FUN券時，民眾利用藝FUN券購買非藝文類商品情事就時有所聞，至今五年過去，濫用、亂用情況依舊存在，顯然文化部對於防弊未做任何改進。

也有年輕人拿到文化幣，就開心分享，拿去買價格相隔昂貴的演唱會票券，換句話說，文化幣雖實質補貼了年輕人荷包，但真能進一步拓展文化體驗機會嗎？

文化成年禮金兩年來豪撒30億，不單撒出文化幣亂象，更凸顯了當前社會的弊病，政府似乎認為，無論是布建社會福利、促進勞動就業，抑或扎根藝術文化，只要砸錢，就能解決根本性問題。