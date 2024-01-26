我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

冷眼集／吹哨秒洩密 誰還敢檢舉

記者鍾維軒

2011年「性別平等教育法」通過後，校內一旦發生性平案件，應於24小時內通報，不料13年後的今天，首都發生師生戀檢舉案，卻是「當天檢舉、當天被洩密」，吹哨學生慘遭師長霸凌，教育局至今連是誰洩密都一問三不知，學生再也無法信任大人，政府公信力蕩然無存。

學生透過北市府長期引以為傲的1999專線檢舉，總教練卻能說出學生的檢舉案號及內文，威脅撤案，檢舉案號只有市府和學校承辦人員知道，顯然有人違反保密義務，總教練還說「教育局會再給我看」，可見教育局內部非常有可能將應保密的性平案件，直接或間接洩漏給總教練。

尤其，師生戀牽涉上對下權勢不對等的問題，過去也有很多性平事件以「師生戀」來帶過，掩護惡師侵權行為，身為「學生守護者」的教育局校安室卻毫無性平觀念，一接獲撤案通報，不進一步確認真假就直接結案，行政官員的麻木令人咋舌。

吹哨者檢舉不到一天就被洩密，事發已逾兩個月，教育局卻還稱要再調查，連總教練聲稱「有校長攔截公文給我看」，都沒有出手處理，儼然也有怠忽職守之嫌。

性平案常常都在水面下，仰賴內部檢舉，如今市府每年花幾千萬台幣運作的陳情平台卻出現洩密問題，未來誰敢再檢舉？市府必須詳細調查、嚴格懲罰洩密者，挽救民眾對公部門的信賴。

教育局

上一則

疫情高峰將至 台北市打疫苗人數創新高

下一則

文化幣爆兌現、轉售 難助藝文反添亂

延伸閱讀

工行紐約分行洩密、違反洗錢法… 遭美重罰3240萬

工行紐約分行洩密、違反洗錢法… 遭美重罰3240萬
桂中學生趴桌午休校方每學期收260元 家長不滿 教育局令退款

桂中學生趴桌午休校方每學期收260元 家長不滿 教育局令退款
少數族裔媒體圓桌會議 市教育局：無證客補足公校系統疫期學生流失

少數族裔媒體圓桌會議 市教育局：無證客補足公校系統疫期學生流失
華裔前海軍下士洩密中共 判27個月監禁

華裔前海軍下士洩密中共 判27個月監禁

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒