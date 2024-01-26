我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租1700元 洛市可住704平方呎 金山只能住294平方呎

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

北市學生舉報師生戀 竟遭洩密逼撤案 蔣萬安要嚴查重懲

記者鍾維軒／台北26日電

台北市某高中合球隊教練與女學生發生「師生戀」，學生向教育局檢舉，但當天總教練等人就掌握檢舉案號、內容，還逼學生撤案，校內老師更對學生冷言冷語，儼然變成另類「校園霸凌」。施壓三人雖停職，但事發二個多月來，至今未查出洩密者。市長蔣萬安要求嚴查、重懲。

教育局說，學生事後被逼撤案，校安室敏感度不足而結案，本月已重啟調查，一個月內調查完畢。

台北市議員簡舒培表示，去年11月中，學生A中午透過市府網路陳情系統，指控教練與女學生師生戀，當天晚間7時就被總教練要求撤案；學生B同日以1999申訴，隔天總教練與防護員等人再威脅撤案，還說教育局會給學校看是否有撤案。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，這些人並非性平業務窗口，卻清楚掌握資訊，未來學生、市民要如何相信1999或網路陳情系統能保護個資？北市府會處理陳情案件？

學生A則提到，自己和同學B舉報後，都被總教練找去辦公室，要求當天撤案，「他們還要我打電話說自己是惡作劇無聊才舉報」。總教練還公然威脅大家別再搞事，還說「再這樣我真的要殺人了…喔不…是開鍘」。

學生B難過表示，體育組部分老師看見他會冷嘲熱諷，故意說「我說話要小心一點，不然等一下我也會被舉報」。

同學C說，總教練等人雖被停職，但仍能在校園內遇到，不少人還被私下叫去問話，也持續處理相關事務，這一切都讓學生感到疑惑，到底調查開始了沒？大家長期受威脅，很擔心老師們在調查後復職，不敢說實話，「這些事情衝擊了我的價值觀」。

教育局副局長陳素慧說，無法容忍有師長威脅學生撤案，聽到學生處境相當痛心，向學生道歉，師生戀及洩密等案會由政風室在一個月內調查完畢。

教育局

上一則

高雄城中城大火46死 縱火婦判無期逃死

下一則

立院龍頭戰 藍綠向柯溫情喊話 白營選邊將有譜

延伸閱讀

超級寒流襲台恐5℃以下 蔣萬安：北市可放低溫假

超級寒流襲台恐5℃以下 蔣萬安：北市可放低溫假
2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加
高端爭議 蔣萬安：白色巨塔怎麼一片黑

高端爭議 蔣萬安：白色巨塔怎麼一片黑
新聞評論／批蔣萬安造謠？王必勝無視審計部

新聞評論／批蔣萬安造謠？王必勝無視審計部

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成