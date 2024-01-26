我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

疫情高峰將至 台北市打疫苗人數創新高

台灣新聞組／台北26日電
COVID-19疫情近來升溫且處流行期，北市上周超過2.1萬人次打疫苗，創北市新冠XBB疫苗單週接種量新高。(本報資料照片)
COVID-19疫情近來升溫且處流行期，北市上周超過2.1萬人次打疫苗，創北市新冠XBB疫苗單週接種量新高。(本報資料照片)

新冠疫情近來升溫且處流行期，雙北上周打新冠XBB疫苗均逾2萬人，都創下單周新高，疾管署提醒，近期天氣寒冷，加上呼吸道疫情即將迎來高峰，呼籲民眾盡速完成疫苗接種，以獲得保護力。為持續「催打」，台大醫院及北市聯醫等36家醫療院所，接種疫苗免收掛號費，雙北衛生局也祭出打疫苗抽獎和贈獎活動。

疾管署副署長羅一鈞說，新冠跟類流感疫情預估將在下周（1月28日至2月3日）迎來1波高峰，屆時每日約有1萬2千人至1萬5千人感染新冠病毒，約在2月底、3月初恐會再有1波流行，形成兩波高峰。

北市衛生局表示，北市1月7日至20日確定病例共162例，比起前2周、去年12月24日至今年1月6日125例明顯增加。北市合約院所接種新冠XBB疫苗，截至1月24日已逾14.3萬人次，上周1月15日至21日共2萬1032人次接種，創北市單周接種新高。

新北衛生局指出，新北XBB疫苗累計接種20萬2411人次，1月15日至21日接種2萬5626人次，也開打以來單周新高，新北獲中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已經到貨，民眾可至各區衛生所、合約醫療院所接種，獲得保護力。

為持續催打，北市衛生局指出，即日起至5月31日到台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部，或台大、台大兒童醫院、博仁醫院等合約診所，接種疫苗免收掛號費，另外也辦「打疫苗抽好禮」抽獎活動，元旦上路截至24日已超過4萬名設籍北市民眾完成接種且獲抽獎資格。

新北衛生局表示，設籍新北市65歲以上民眾至新北29區衛生所、社區接種站接種新冠XBB疫苗，可領取500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑，50至64歲民眾可領生活實用好禮1份。

民眾林先生表示，自己今年有出國規畫，還是會去打疫苗，多少能起到防範作用，如果真的在國外感染，看醫生、買藥都是不小支出，現在聯醫打疫苗免掛號費，會趕快安排時間。

張小姐說，醫院有很多病毒，不喜歡沒事就去，平時就勤洗手、戴口罩，減少病毒入侵即可，真有需要打疫苗也寧可去附近小診所。

疫苗 疫情 口罩

上一則

黃暐瀚：有這3缺 國民黨下次選總統不會贏

下一則

冷眼集／吹哨秒洩密 誰還敢檢舉

延伸閱讀

費城上月8起痲疹感染 患者均未打疫苗

費城上月8起痲疹感染 患者均未打疫苗
罹患子宮頸癌女性 全美30-40歲續升 20-24歲大降65%

罹患子宮頸癌女性 全美30-40歲續升 20-24歲大降65%
囤房稅2.0 北市自住客稅率恐增至1%

囤房稅2.0 北市自住客稅率恐增至1%
總統大選得票比 新北幾與全台一致 藍拚2026議會過半

總統大選得票比 新北幾與全台一致 藍拚2026議會過半

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒