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貓美術館名畫萌翻屏東 吸引貓奴朝聖

記者劉星君／屏東26日電
「貓‧美術館–世界名畫‧全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，集結60件貓咪名畫，其中10件首度在台灣展出，即起至4月14日在屏菸1936文化基地展出，屏東縣長周春米（左二）25日帶大家開箱看展。記者劉星君／攝影
「貓‧美術館–世界名畫‧全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」，集結60件貓咪名畫，其中10件首度在台灣展出，即起至4月14日在屏菸1936文化基地展出，屏東縣長周春米（左二）25日帶大家開箱看展。記者劉星君／攝影

「貓・美術館–世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」萌翻屏東，集結60件貓咪名畫，帶來全新展區規畫與10件首度在台灣展出畫作，即起至4月14日在屏菸1936文化基地10號倉庫療癒展出，屏東縣長周春米昨帶大家開箱看展，現場也吸引大批貓奴朝聖。

周春米說，貓美術館走過6個亞洲城市，今年重返台灣，以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」5大區呈現各種貓藝術，展出60件山本修老師名畫，包含雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵衛「衝啊！貓破崙」、喵文西「最後的猫餌」等新作品。

「世界級的貓美學饗宴就在屏菸」，周春米說，貓給人寶貝、溫暖感覺，走進展覽體驗，名畫瞬間喵化，讓東西洋藝術史萌了起來，還有獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」、「貓之泉」、「貓納斯的誕生」、「咖啡館的貓」、「貓星月夜」等，帶領大家以不同視角認識世界名畫，感受貓畫的療癒魅力。

貓美術館另攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身，在個人社群上傳聯名杯身照片並標註「＃貓美術館X三分春色」，至展覽出口處，可獲限定好禮。憑展覽票根至三分春色門市，還可享指定飲品第2杯半價。

屏東縣政府文化處表示，全票299元憑三分春色發票或收據可享249元優惠票價，購票洽屏菸售票處或udn售票網。寵物開放日2月2日、22日及3月22日。

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