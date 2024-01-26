罷工預告明訂期限？學者、勞團：傷害勞工爭議權

長榮航空機師醞釀春節期間罷工 ，機師工會昨雖公告警戒區段，但仍無確切罷工時間，旅行業者、旅客怒批24小時前預告根本來不及。交通部觀光署長周永暉昨呼籲，24小時應變時間確實不太夠，現有法令應規定預告期再多一點，應考慮調整現有法令訂定罷工預告期；交通部長王國材則說，勞動部應已了解狀況，尊重該部處理。

現行法令並未規範罷工需有預告期，2019年，華航機師春節期間六小時前才預告罷工，各界措手不及。時任交通部政次的王國材就表態贊成訂定罷工預告期，且最好要一周以上，但勞動部認為罷工有一定程序，就有預告效果，兩部會不同調，最終不了了之。

中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，先前的罷工事件，旅行業就已呼籲要從源頭修法，要求涉及公共利益的特殊行業應訂定罷工預告期，然而每次罷工行動一結束，修法事宜就又石沉大海。他認為，罷工預告期至少要提前一個月，讓旅行業及旅客能及早簽轉。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，罷工預告期如果訂在勞資爭議處理法，將擴及所有產業，且各行業標準不一，仍建議在民航法處理。

不過學者、勞團都直言，「預告」將傷害到勞工 爭議權，讓罷工力量被削弱；台灣勞工陣線秘書長孫友聯更批評，就算訂在民航法，難道下次公車業者罷工，也要再修訂客運相關法規嗎？

「罷工是勞資爭議的最後手段，豈有工會預告開槍時間，讓資方趕緊躲一躲的道理？」文化大學法律系教授邱駿彥直言，航空業罷工確實會影響旅客便利跟權益，但這是航空公司與旅客間締結的運送契約，是業者跟旅客之間的問題。

邱駿彥表示，以日、義、法等國家有罷工預告期來要求台灣也必須有，其實是誤導，因為其他國家的罷工要件都沒有像台灣嚴格。台灣得要先勞資調解未果後、召開會員大會決定、工會投票通過取得罷工權，這些程序在走的時候，資方都可以及早備好因應措施。

邱駿彥表示，罷工預告期告知責任應該在資方，不是在勞方，資方沒拿出誠信協商的態度，又把預告責任丟給勞方，相當不應該。

對於勞動部建議應在民航法處理，邱駿彥也認為不適合。他解釋，若由個別中央目的事業主管機關自訂，交通部、經濟部都可以自己訂，整個法就會亂掉。

文化大學勞動暨人力資源學系副教授潘世偉也主張，台灣罷工限制相對其他國家嚴格，不需要透過政法修法來增訂罷工預告期，況且每家公司情況都不一樣。最好的方式是透過勞資協商訂立團體協約，在團協訂罷工預告的形式、時間點，由勞資雙方自行合議，協商出規範。

孫友聯表示，每次發生交通運輸罷工事件，就有人提出要訂罷工預告期，勞團態度一貫很清楚，罷工是爭議手段，不是目的，工會取得罷工權過程不是隨隨便便，過程中已達預告效果，反而應去追究雇主的不作為，才導致工會必須走到罷工一關。