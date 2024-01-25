鏡電視違背承諾 拖2個月才警告
鏡電視去年10月推出「大選鏡來講—2024選戰論壇」引發軒然大波，鏡電視在大選期間違背承諾推出政論節目，這檔節目背負「階段性任務」，選後也隨之結束，但最令人可議之處，在於NCC光啟動調查就花了兩個月，還在選後才公布裁罰「警告」，NCC對於鏡電視為什麼輕輕帶過？這個號稱獨立的機關真的禁得起檢驗嗎？
鏡電視案可分三個層次來看。首先，鏡電視違背的是自己營運計畫書的承諾，如果每個頻道都違背自己的規畫，申請設立新聞台時說一套漂亮話，先把經營執照拿到手，等到真正經營時再做另一套，那機關審查有何意義？
對於不按照法規遊戲規則的業者，NCC身為監理機關，本來就有義務要求業者限期改正，甚至祭出重罰。然而，NCC明明就可以祭出罰鍰，只祭出一個不痛不癢的「警告」，這樣的處分看在其他業者眼中又做何感想？
最後，這個節目因有「階段性任務」，只會製播到總統大選就結束，NCC去年11月就掌握調查事證，卻不立即出手，還得過兩個月之後，節目都播完了才出手，那還要「限期改正」什麼？
同樣的，在三立入股中嘉案，在NCC早已明確畫出紅線下，三立大股東明知故犯，結果最後卻是只罰賣家，卻不罰有主觀犯意的買家，也難怪難杜外界悠悠之口。
身為一個獨立監理機關，明知道鏡電視違背自己所提的營運計畫書，是嚴重疏失，卻不在第一時間要求改正，而且，還不拿出有力工具開罰，這等於是變相放縱頻道業者違規，以後如果每一個業者都起而效尤，NCC還要如何監管頻道業者？如果這樣的監管方式如果不改，就算主委陳耀祥下台，也無法改變外界對NCC披著獨立機關的殼，卻是看顏色做事的刻板印象。
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