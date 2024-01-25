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長榮勞資協商無果 機師春節罷工未解

記者周湘芸、陳俊智／台北25日電

長榮航空機師醞釀春節罷工，24日進行第五度勞資協商。桃園市機師職業工會理事長李信燕說，長榮航空只提出非常一小步的善意，未看到具體方案，工會理事會將繼續討論罷工時程和方式。長榮航空則在會後發布五點決議，將在協商基礎上盡速擬定對案，盼與工會盡快形成共識。雙方預計下周三再協商。

24日勞資協商近三小時。據了解，談到副機長薪資天花板有上修空間，還有外站津貼調高與薪級制度調整，但外籍機師聘用問題留待下次開會討論，年終獎金計算方式則未談到。

桃園市勞動局表示，經溝通，初步針對機師外站福利、薪級制度有部分共識，長榮航空承諾會將討論內容攜回研商，並在下次協商會議前提出具體進度及可行方案，盡速回應工會訴求。

李信燕表示，長榮航空24日提出的只是非常一小步的善意，所提內容也有很多細節待討論。因此，工會理事會今仍會繼續討論罷工，開會結果會再對外說明。

長榮航空會後發表五點協商會議決議，包括同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。公司也會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

長榮航空也表示，會盡速完成提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限的評估並作出回應；下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。

交通部民航局表示，呼籲勞資雙方保持彈性，繼續尋求共識，另也要求長榮針對不同情境加強因應準備，並及時告知旅客。

據了解，屆時若長榮機師罷工，每日需協調出至少十架飛機的停放空間。桃機公司指出，日前已暫停開放維修機進入機場，把停放空間空出來預備。另也要求航空公司設置號碼機，避免旅客第一時間擠在櫃台造成混亂。

此次長榮機師罷工恐優先衝擊歐美航線，桃機公司表示，疫後轉機客大幅增加，光是北美線每周就有310班，其中長榮航空就有171班，近期已找長榮航空開會擬定應變計畫。

長榮 罷工 福利

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