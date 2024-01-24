彩繪火車像血跡 惹火西拉雅人…設計師稱與部族圖騰無關挨批

交通部觀光署耗資台幣900萬元推出的彩繪列車 「西拉雅號」22日亮相，引發車頭圖騰像血跡、不尊重西拉雅族人的爭議。（記者侯永全／攝影）

交通部觀光 署與台鐵 合作、耗資台幣900萬元（約28萬美元）推出的主題彩繪列車「SYRAYA西拉雅號」23日啟航，卻被外界認為車頭彩繪圖紋猶如「鳥擊血跡」，西拉雅族部落跨地聯盟更指圖紋與傳統繡紋無關，名稱易使外界誤解；但觀光署與設計師李明道都稱彩繪列車是宣傳西拉雅風景管理處，並非與西拉雅族連結。專家認為此言論根本「硬拗」，讓人無法接受。

「西拉雅號」22日在樹林車站亮相時，不少民眾就覺得紅色放射光芒像噴濺血跡、檳榔汁，23日上午自台南車站首航時，由台南、高雄11個西拉雅族部落組成的西拉雅族部落跨地聯盟發聲明指出，彩繪列車跟推廣西拉雅族文化或肯認西拉雅族無關，列車圖紋是設計師依照其所認知的相關原住民 族繡紋，跟西拉雅族傳統繡紋無關，不應被誤導成西拉雅族的傳統圖紋，相關單位未諮詢各組織團體，令人遺憾。

聯盟召集人段洪坤提醒，宣揚或採用各民族意象圖騰時，都應基於尊重、事先充分溝通，了解各部族守護圖騰、祖靈象徵與文化價值，並向大眾清楚說明。

觀光署卻回應，西拉雅號彩繪列車發包作業均符合程序，標案經費共900萬元，包含後續維護、拆除及復原工作。列車設計主要是宣傳西拉雅風景管理處，設計細節並非單與西拉雅族連結。

李明道接受本報訪問時也表示，當時設計就不是考古西拉雅族相關圖騰，也不是產生於西拉雅族考古圖像，基於列車會在燈會期間啟動，天氣很冷，所以有替列車「穿上毛衣」想法。他強調非常尊重西拉雅族，也曾做過原住民文化規畫和作品，很多人透過手機小螢幕看照片覺得像鳥擊，現場看一定不會有這樣感覺。

李明道自嘲，透過這麼多討論，民眾應該會很想去看實體車廂，正巧寒流來，車廂毛衣的質感，希望溫暖每個人的心。台南市長黃偉哲也緩頰，每個人有不同想像力，他覺得圖案相當漂亮討喜。

但對於觀光署和李明道的說法，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，西拉雅風管處早年名為「五庫國家風景區」，後來因應在地化才改名西拉雅風管處，推動的觀光事務也與在地西拉雅文化有關。當前面臨外界聲音卻把西拉雅風管處與西拉雅族切割，就是標準的「甩鍋政治」。

劉喜臨說，美感本來就很主觀，對於外界聲音虛心接受即可，用「硬拗」的方式說明恐更讓外界難以接受。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也認為，畢竟是先有西拉雅族才有西拉雅風管處，觀光署這樣的說法無法說服外界。