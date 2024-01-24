我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

彩繪火車像血跡 惹火西拉雅人…設計師稱與部族圖騰無關挨批

記者周宗禎、林伯驊、周湘芸／台北24日電
交通部觀光署耗資台幣900萬元推出的彩繪列車 「西拉雅號」22日亮相，引發車頭圖騰像血跡、不尊重西拉雅族人的爭議。（記者侯永全／攝影）
交通部觀光署耗資台幣900萬元推出的彩繪列車 「西拉雅號」22日亮相，引發車頭圖騰像血跡、不尊重西拉雅族人的爭議。（記者侯永全／攝影）

交通部觀光署與台鐵合作、耗資台幣900萬元（約28萬美元）推出的主題彩繪列車「SYRAYA西拉雅號」23日啟航，卻被外界認為車頭彩繪圖紋猶如「鳥擊血跡」，西拉雅族部落跨地聯盟更指圖紋與傳統繡紋無關，名稱易使外界誤解；但觀光署與設計師李明道都稱彩繪列車是宣傳西拉雅風景管理處，並非與西拉雅族連結。專家認為此言論根本「硬拗」，讓人無法接受。

「西拉雅號」22日在樹林車站亮相時，不少民眾就覺得紅色放射光芒像噴濺血跡、檳榔汁，23日上午自台南車站首航時，由台南、高雄11個西拉雅族部落組成的西拉雅族部落跨地聯盟發聲明指出，彩繪列車跟推廣西拉雅族文化或肯認西拉雅族無關，列車圖紋是設計師依照其所認知的相關原住民族繡紋，跟西拉雅族傳統繡紋無關，不應被誤導成西拉雅族的傳統圖紋，相關單位未諮詢各組織團體，令人遺憾。

聯盟召集人段洪坤提醒，宣揚或採用各民族意象圖騰時，都應基於尊重、事先充分溝通，了解各部族守護圖騰、祖靈象徵與文化價值，並向大眾清楚說明。

觀光署卻回應，西拉雅號彩繪列車發包作業均符合程序，標案經費共900萬元，包含後續維護、拆除及復原工作。列車設計主要是宣傳西拉雅風景管理處，設計細節並非單與西拉雅族連結。

李明道接受本報訪問時也表示，當時設計就不是考古西拉雅族相關圖騰，也不是產生於西拉雅族考古圖像，基於列車會在燈會期間啟動，天氣很冷，所以有替列車「穿上毛衣」想法。他強調非常尊重西拉雅族，也曾做過原住民文化規畫和作品，很多人透過手機小螢幕看照片覺得像鳥擊，現場看一定不會有這樣感覺。

李明道自嘲，透過這麼多討論，民眾應該會很想去看實體車廂，正巧寒流來，車廂毛衣的質感，希望溫暖每個人的心。台南市長黃偉哲也緩頰，每個人有不同想像力，他覺得圖案相當漂亮討喜。

但對於觀光署和李明道的說法，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，西拉雅風管處早年名為「五庫國家風景區」，後來因應在地化才改名西拉雅風管處，推動的觀光事務也與在地西拉雅文化有關。當前面臨外界聲音卻把西拉雅風管處與西拉雅族切割，就是標準的「甩鍋政治」。

劉喜臨說，美感本來就很主觀，對於外界聲音虛心接受即可，用「硬拗」的方式說明恐更讓外界難以接受。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也認為，畢竟是先有西拉雅族才有西拉雅風管處，觀光署這樣的說法無法說服外界。

觀光 原住民 台鐵

上一則

新聞眼／藍向白遞橄欖枝 或讓綠卸神主牌

下一則

新聞評論／綠電財團賺飽 現在要民眾幫台電埋單

延伸閱讀

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
赴陸禁令將解除 團遊已賣6成 團費漲3成

赴陸禁令將解除 團遊已賣6成 團費漲3成
日本石川規模7.6強震 台灣旅遊團均安至少影響17團

日本石川規模7.6強震 台灣旅遊團均安至少影響17團

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情