西拉雅號爭議…美感見仁見智 學者：尊重不難

交通部觀光 署推出西拉雅號彩繪列車，卻引發政府與設計者不尊重西拉雅族的爭議，學者認為，美感見仁見智，涉及特定對象或族群時，就必須提前充分溝通，尊重並廣納意見。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，設計及美感見仁見智，沒有對錯，但若涉及特定對象，就必須思考其脈絡、歷史文化、論述及呈現方式，「尊重不難」。過去主管機關基於尊重設計理念，不方便干涉太多，建議設計師應通盤考量，多接納外界意見評估，應可做得更周延。

劉喜臨認為，這次西拉雅號的設計理念與呈現方式沒有太大問題，若放在其他載體就不會有什麼問題，感受也不會這麼強烈，但若放在火車上，與鳥擊、血跡等現實常發生的狀況，不謀而合，就易產生負面連結。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，設計作品若涉及特定對象，就應該提前充分溝通，多徵詢在地人意見。他提到，過去曾發生過集集彩繪列車上的石虎設計抄襲風波，後來俄羅斯 原創設計師大方繪製新圖，供台灣無償使用，觀光署作為主管機關，雖可尊重委託設計者的設計理念，但也應設有共管平台助於橫向聯繫及確認。

不具名的設計師受訪時分析，由於火車的量體很大，設計師李明道太著墨於細節，放大來看，確實是毛線刺繡圖騰，但放在大的量體上看不到細節，設計時可能沒思考到民眾看到圖騰的體積，造成圖案就像被鳥擊的樣子。