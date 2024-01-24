天冷心臟受不了 全台53人猝死

入冬最強寒流來襲，23日各地普遍低溫 ，因低溫酷寒引發不適送醫人數驟增，非創傷送醫到院死亡人數也增加。消防署統計至23日下午5時，全台23日送到醫院前無呼吸心跳（OHCA）的死亡人數達53人；各地消防及衛生單位提醒，近日氣溫仍低，務必注意保暖，尤其年長者及慢性病患者更要留意。

消防署統計，自上周六、本月20日起，全台送到醫院前無呼吸心跳的死亡人數達294人，雖無法證實與天冷猝死 有直接相關，但酷寒確實易造成猝死。

台北市從23日中午起氣溫開始下降，警消統計，22日零時到23日早上，就有6人因到院前無呼吸心跳送醫，僅有1人救活，其餘5人死亡，平均年齡80歲；新北市兩天8人無呼吸心跳送醫，僅有3人被救回。南投縣消防局統計，22日晚到23日早10時，就有3人非創傷送醫，其中63歲陳姓男子有腦血管、心肺功能還有慢性腎臟疾病，急救依舊不治；彰化縣消防局統計到23日上午8時，短短24小時就有54件急病救護案件 ，其中兩人送醫到院已無呼吸心跳。

台南市衛生局長李翠鳳籲市民及長者注意保暖，起床時切勿著急下床，可在床上做伸展操，讓身體適應溫度後再出被窩，可降低因溫差大造成中風 風險，也要注意室內外的溫差，尤其長者或心血管疾病患者應盡量減少外出，若要外出務必注意保暖。