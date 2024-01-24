我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

天冷心臟受不了 全台53人猝死

台灣新聞組／台北24日電

入冬最強寒流來襲，23日各地普遍低溫，因低溫酷寒引發不適送醫人數驟增，非創傷送醫到院死亡人數也增加。消防署統計至23日下午5時，全台23日送到醫院前無呼吸心跳（OHCA）的死亡人數達53人；各地消防及衛生單位提醒，近日氣溫仍低，務必注意保暖，尤其年長者及慢性病患者更要留意。

消防署統計，自上周六、本月20日起，全台送到醫院前無呼吸心跳的死亡人數達294人，雖無法證實與天冷猝死有直接相關，但酷寒確實易造成猝死。

台北市從23日中午起氣溫開始下降，警消統計，22日零時到23日早上，就有6人因到院前無呼吸心跳送醫，僅有1人救活，其餘5人死亡，平均年齡80歲；新北市兩天8人無呼吸心跳送醫，僅有3人被救回。南投縣消防局統計，22日晚到23日早10時，就有3人非創傷送醫，其中63歲陳姓男子有腦血管、心肺功能還有慢性腎臟疾病，急救依舊不治；彰化縣消防局統計到23日上午8時，短短24小時就有54件急病救護案件 ，其中兩人送醫到院已無呼吸心跳。

台南市衛生局長李翠鳳籲市民及長者注意保暖，起床時切勿著急下床，可在床上做伸展操，讓身體適應溫度後再出被窩，可降低因溫差大造成中風風險，也要注意室內外的溫差，尤其長者或心血管疾病患者應盡量減少外出，若要外出務必注意保暖。

低溫 猝死 中風

上一則

學者：川普可能上台 台積電美國建廠延遲未必壞事

下一則

傳柯文哲國會龍頭支持韓國瑜 柯辦反駁：還未決定投誰

延伸閱讀

寒流來襲心腦血管患者增 醫曝這「隱形族群」易被忽略

寒流來襲心腦血管患者增 醫曝這「隱形族群」易被忽略
醫藥／累、喘、腫 護心別輕忽

醫藥／累、喘、腫 護心別輕忽
球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝
天冷最怕「這1腦血管疾病」 醫曝：無聲無息就猝死

天冷最怕「這1腦血管疾病」 醫曝：無聲無息就猝死

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情