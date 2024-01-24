最強寒流襲台 中北山區一片白 民眾瘋追雪

太平山23日下起瑞雪，追雪民眾在服務站觀景台打雪仗，好不開心。（記者黃義書／攝影）

入冬以來的最強寒流23日襲全台，包含宜蘭縣太平山國家森林公園遊樂區、新北市三峽熊空農場，甚至馬祖都下起瑞雪，不少「追雪」民眾興奮地在雪地上堆雪人、打雪仗，彷彿置身在雪白童話世界。陽明山二子坪路旁，有民眾拉滑雪板親子 同樂。太平山莊覆蓋上一層白雪，像撒上白色糖霜。

宜蘭的太平山國家森林遊樂區23日凌晨3時開始下雪，清晨積雪約3公分，放眼望去，一片銀白大地；清晨6時許，氣溫降至零下9度，民眾起床看到車頂、景觀椅及步道平台積滿白雪，看到皚皚白雪的遊客直呼幸運，彷如置身在雪白的童話世界，非常開心。

新北市三峽熊空農場，23日上午8時降下雪花片片，民眾興奮拿起手機錄影，見證時隔8年再次下雪的美景；當地茶農也說，周邊的五寮詩朗山、東眼山也都降下時隔已久的白雪。

此次寒流急凍，馬祖的四鄉五島大都在2到4度左右，22日晚8時許，東引、南北竿各村飄雨並夾帶冰霰，雲台山、壁山山頂都有結冰，不少民眾不畏低溫 登山看冰霰。北竿居民周治孝深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，並拍下天降雪花影片，路邊車子的車頂也在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖家鄉看到這樣的雪景，滿感動的」。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，23日北部海拔1000公尺左右的大屯山、七星山頂都有降雪現象；海拔700至1000公尺，包括鞍部、二子坪、三峽、烏來等，也觀測到下霰現象。此外，宜蘭、中部地區2000公尺以上高山，如拉拉山、太平山，以及海拔3000公尺以上的合歡山，均有明顯降雪。

寒流來襲，不少人興奮追雪，卻可能引發農作物寒害、農損。農業部 農糧署表示，目前尚未出現寒害災情，要等這波寒流過後，影響才會逐漸浮現；至於養殖漁業中，最常出現寒害的種類包括文蛤池中的虱目魚，事前已多次提醒漁民留意，掌握魚塭狀況。