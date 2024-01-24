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最強寒流襲台 中北山區一片白 民眾瘋追雪

記者戴永華、李定宇、蔡家蓁、周彥妤／台北24日電
太平山23日下起瑞雪，追雪民眾在服務站觀景台打雪仗，好不開心。（記者黃義書／攝影）
太平山23日下起瑞雪，追雪民眾在服務站觀景台打雪仗，好不開心。（記者黃義書／攝影）

入冬以來的最強寒流23日襲全台，包含宜蘭縣太平山國家森林公園遊樂區、新北市三峽熊空農場，甚至馬祖都下起瑞雪，不少「追雪」民眾興奮地在雪地上堆雪人、打雪仗，彷彿置身在雪白童話世界。陽明山二子坪路旁，有民眾拉滑雪板親子同樂。太平山莊覆蓋上一層白雪，像撒上白色糖霜。

宜蘭的太平山國家森林遊樂區23日凌晨3時開始下雪，清晨積雪約3公分，放眼望去，一片銀白大地；清晨6時許，氣溫降至零下9度，民眾起床看到車頂、景觀椅及步道平台積滿白雪，看到皚皚白雪的遊客直呼幸運，彷如置身在雪白的童話世界，非常開心。

新北市三峽熊空農場，23日上午8時降下雪花片片，民眾興奮拿起手機錄影，見證時隔8年再次下雪的美景；當地茶農也說，周邊的五寮詩朗山、東眼山也都降下時隔已久的白雪。

此次寒流急凍，馬祖的四鄉五島大都在2到4度左右，22日晚8時許，東引、南北竿各村飄雨並夾帶冰霰，雲台山、壁山山頂都有結冰，不少民眾不畏低溫登山看冰霰。北竿居民周治孝深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，並拍下天降雪花影片，路邊車子的車頂也在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖家鄉看到這樣的雪景，滿感動的」。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，23日北部海拔1000公尺左右的大屯山、七星山頂都有降雪現象；海拔700至1000公尺，包括鞍部、二子坪、三峽、烏來等，也觀測到下霰現象。此外，宜蘭、中部地區2000公尺以上高山，如拉拉山、太平山，以及海拔3000公尺以上的合歡山，均有明顯降雪。

寒流來襲，不少人興奮追雪，卻可能引發農作物寒害、農損。農業部農糧署表示，目前尚未出現寒害災情，要等這波寒流過後，影響才會逐漸浮現；至於養殖漁業中，最常出現寒害的種類包括文蛤池中的虱目魚，事前已多次提醒漁民留意，掌握魚塭狀況。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，目前盛產的農作物包括蓮霧、蜜棗和柑橘類，若出現10度以下低溫，蓮霧就會產生落果，蜜棗若在又冷又下雨狀況下，容易會有裂果，但目前產區都還沒有那麼冷。他強調，現在都是乾冷，後續還會再觀察一陣子，是否出現損害，可能本周五、六後較明朗。

陽明山23日下雪，民眾在二子坪停車場旁的椅子上堆雪人興奮合影。（記者陳正興／攝影...
陽明山23日下雪，民眾在二子坪停車場旁的椅子上堆雪人興奮合影。（記者陳正興／攝影）

低溫 農業部 親子

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