「金門」入圍奧斯卡紀錄片 英文片名有隱喻台灣之意

導演江松長執導的「金門」，入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片。（取材自臉書）

CNEX出品「金門」，入圍 第96屆奧斯卡 金像獎最佳紀錄短片。文化部長史哲恭賀「金門」取得奧斯卡最佳紀錄短片獎前5強，史哲表示，繼2021年導演鍾孟宏執導「陽光普照」入選奧斯卡「最佳國際影片」15強短名單後，導演江松長執導的「金門」出征奧斯卡競賽，從各國強片中脫穎而出，代表台灣電影作品產創能量源源不絕且屢獲佳績。

「文化部」臉書 粉專表示，美國影藝學院美國時間23日公布江松長執導紀錄短片「金門」，挺進最佳紀錄短片獎前5大強片，強勢問鼎奧斯卡。

文化部表示，「金門」由視納華仁文化傳播股份有限公司製作，以溫柔且具人文關懷的角度描寫離島的金門人日常，也用外地人的視角觀看當地生活，其中描述江松長父親曾在金門當兵的回憶，試圖從不同角度談台灣、金門與中國之間的關係，獲得許多國際回響。

文化部說，該片於「紐約時報」Op-Docs平台播出後，已獲不少觀看次數，許多觀眾更從中找到共鳴。美國奧斯卡得獎名單將於美國時間3月10日頒獎典禮中公布。「讓我們一起為『金門』集氣，勇奪小金人」。

「CNEX / CCDF」臉書粉專也表示，CNEX出品「金門」正式入圍奧斯卡，成為台灣第一個入圍奧斯卡的紀錄片，為台灣紀錄片開創歷史。很高興「金門」這部短片走到了世界各地，讓更多人看見台灣。也感謝文化內容策進院、文化部影視及流行音樂產業局的大力支持。

中央社報導，江松長晚間透過台灣出品單位表示，「金門」（Island in Between）英文片名有隱喻台灣之意，他在台灣出生、在美國長大，也曾跟中國的紀錄片工作者合作，這樣的經歷讓他見證這些國家與地區數十年來的轉變。

江松長表示，從小就憧憬拍電影，就算進入美國蘋果（Apple）當工程師，仍放不下電影夢，最後便決定辭職追夢。

報導指出，他希望從當地居民的生活出發，探討兩岸及國際關係，「特別是在全球正努力理解與彌合烏克蘭與俄羅斯以及以色列與哈馬斯之間的對戰狀態時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用」。

製作人錢孝貞表示，「金門」走遍世界並觸動不同地方人們的心靈，讓他非常自豪。監製蔣顯斌與陳玲珍表示，期待把這個獨特的故事傳遞給全球觀眾，並持續運用紀錄片促進對話與反思。