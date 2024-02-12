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能源學者：廢核代價…台電連年大虧、今年進入「限電準備」

記者陳儷方／台北12日電
台電指出，就算電價漲3%，今年估仍虧損超過1800億元台幣。(圖／台電提供)
台電指出，就算電價漲3%，今年估仍虧損超過1800億元台幣。(圖／台電提供)

台電連兩年調漲電價，卻還是連兩年大虧，且虧損都是上千億元之譜，究竟台電為什麼虧損幅度這麼大？台電副總經理蔡志孟表示，能源價格雖然回跌，但並沒有回到以前的正常水準，能源價格相對高價，台電燃料成本壓力沉重。能源學者梁啟源則直言，台電連年虧損也來自於廢核的代價。

蔡志孟以燃煤為例，指標煤以前每公噸60至70美元，最高曾來到430美元左右，現在回到130美元左右，但跟以前比價格還是貴了一倍；發購電燃料成本仍大，已連續兩年達6000億元（台幣，下同，約189.25億美元）以上，占支出（1兆元）的6成以上。

雖然成本大幅上升，不過，台電也連續兩年調漲電價，兩年合計調漲幅度逼近20%。而除了中油2022、2023年賣天然氣給台電有提供補貼外，政府這兩年更是大力挹注台電，卻還是挽救不了台電的巨幅虧損。

能源專家、中央大學講座教授梁啟源表示，台電虧損根源主要來自廢核的代價，因每度發電成本只要1.5元的核電機組陸續除役，須以其他能源替代補上，若無中油虧錢賣天然氣給台電，則每度燃氣發電成本會從3.5元增加到5.3元，等於以燃氣替代核電，每度電成本要多3.8元。

梁啟源指出，2022年核能發電量238億度，比2014年減186億度，乘以每度電增加成本3.8元來計算，代價超過700億元。

隨著核能發電機組不斷減少，導致發電成本持續增加，電價只會愈來愈貴，梁啟源說，這是廢核、能源轉型中的隱藏成本、機會成本，但政府卻不告訴人民。核三廠兩部機組將分別於今年、明年除役，幾乎無法迴避電價再調漲的情境。

梁啟源說，能源轉型的代價還有電力供應吃緊，但政府卻故意忽視，包括三接延擱兩年半，四接、五接迄今環評六年未過，但去年6月公布的電源供需規畫竟然與2018年的版本差不多，嚴重悖離事實。

梁啟源指出，今年將除役的機組很多，包括核三廠一號機、麥寮、通宵、協和，共392.3萬瓩，但其他發電機組的商轉時程卻難以跟上替補腳步，他認為，今年預計備用容量及備轉容量率將由政府規畫的10.2%及5.2%，降到5.2%及0.2%，這意思是，即將進入限電準備。

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