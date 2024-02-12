台灣電價3月審議 恐連3年調漲

電價審議委員會預計於3月召開，外界關心電價調漲問題，經濟部長王美花說，會仔細評估台電財務狀況，也會協助台電爭取行政院財務支持。(記者許正宏／攝影)

台電去年累計虧損高達3820億（台幣，下同，約121億美元），經濟部將於3月舉行電價審議委員會，電價是否將連三年調漲，成為看守內閣的燙手山芋。經濟部長王美花表示，會向行政院爭取補貼；不過，專家普遍認為，台電虧損也不能不處理，經濟部3月電價審議委員會調漲電價可能性很高。

而能源議題也成為這次總統大選焦點，除了電價，穩定供電也是工商界、民眾最在意的問題，新任總統當選人賴清德 則強調，不用擔心供電問題，未來供電也將更加穩定，並有更大的空間讓外資及台商持續投資 台灣。

台電於前年及去年都調漲電價，去年針對高壓用戶漲17%、低壓用戶漲10%，現行仍有部分產業享有電價減半調漲優惠，包括金屬加工、玻璃和紡織等19個產業，而學校和農漁業則不調漲。

今年電價漲定了？

政院今年增資台電千億

只是台電即便調漲電價，依舊處於虧損狀態。根據台電近年財報，前年虧損高達2675億元，去年即便有政府補貼的500億元，仍然賠了1985億元，累計虧損高達3820億元，為了避免台電破產 ，行政院去年決定今年增資台電1000億元；但由於目前國際燃料價格仍居高不下，專家推估，即便今年電價平均調幅來到3%，台電虧損金額仍將超過1850億元。

對於電價是否連三年調漲，王美花指出，台電發電成本確實受到俄烏戰爭影響，造成國際能源價格高漲，國際所有電力公司都面臨同樣問題，不是只有台灣有這樣情形，而台電吸收相關成本造成虧損，經濟部會協助台電跟行政院爭取經費挹注。

工總籲別只對大戶開刀

台電近期會將發電成本、燃料走勢、建議漲幅等提報電價費率審議會工作小組會議，小組討論後，春節後提報方案至電價費率審議會，電價費率審議會將在3月召開。

工業總會表示，政府應該要檢討能源政策，是否要停止使用核能，讓生產成本攀升。如果要漲電價，希望政府能夠做到公平，不要只拿製造業、用電大戶開刀，應該工業、民生一起調整，才能達節能、省電政策目的，只不過如電價大幅調升，恐衍生通膨疑慮，民眾生活會更加困難。

學者認為漲電價勢在必行。中央大學經濟系教授邱俊榮表示，過去因為擔心影響物價，台電無法合理反映成本，造成資源過度使用。但中央大學講座教授梁啟源質疑，台電虧損根源主要來自廢核代價，否則「去年能源價格已跌到俄烏戰爭前，為何台電還虧那麼多錢？」