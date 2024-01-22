3歲女去年被撞身亡 父致信賴清德痛陳對民進黨3度失望

余爸爸在行人零死亡推動聯盟成立大會致詞，並逐字讀出要給準總統賴清德一封信。（記者周彥妤／攝影）

去年台南三歲余姓女童遭撞身亡案，引發關注，父親「余爸爸」昨天在行人零死亡推動聯盟成立大會致詞，並逐字讀出要給準總統賴清德 一封信。他也提及，民進黨 讓他失望三次，第三次更是難以承受的喪女之痛，喊話賴清德信守去年對他的承諾，並還給人民一條平安回家的路。他更痛批交通部長王國材，為選票和官位，屈服職業駕駛團體，弄得全國人民天怒人怨。

行人零死亡推動聯盟去年8月，在凱道舉辦還路於民大遊行，為持續倡議行人路權、推動行人零死亡願景，向內政部申請籌組社會團體，並於昨天在集思交通部國際會議中心，召開成立大會。

余爸爸表示，為了愛女，不管擋在前面障礙有多高、權力有多大，他都會勇往直前。他說，透過民進黨立委洪申翰協助，要給準總統賴清德一封信。

余爸爸說，他出生在政黨光譜偏綠的家庭，從小父親灌輸他的觀念，民進黨是有理想、有抱負政黨，在他年少所見所聞，也確實這樣認定，他說18歲生日時候，他收到最愛的是一本書《陳水扁 震撼》。

他回憶，2000年，陳水扁當選總統那天，他還與一群好朋友、好同學開心到連續三天晚上烤肉慶祝。未料，陳水扁第二任執政荒腔走板、貪汙、腐敗，2008年是他對民進黨第一次的失望。

2012年，總統蔡英文搭檔來自屏東的蘇嘉全縣長，首次挑戰總統大位，最後仍不敵當時國民黨候選人馬英九，當晚小英總統敗選演說感動了他。2016年，民進黨再次取得政權，他衷心期待民進黨真的能謙卑、謙卑、再謙卑，但事與願違，小英總統首屆任期做得不如想像好，初選也遇到黨內同志賴清德挑戰，2020年是他對民進黨的第二次失望。

余爸爸表示，去年5月喪失愛女，是他這輩子最大的痛，也是他對民進黨政府的第三次失望。彼時，「余爸爸」占據全國媒體版面，醞釀已久的行人地獄議題，再次爆發。

他說，一次次背負喪女之痛，走到台前，為的就只是希望政府能給所有人民平安回家的路。

回歸八二○還路於民大遊行，他說當天情景歷歷在目，交通部長王國材在眾目睽睽之下簽了同意書，信誓旦旦保證會對行人交通做最大的改革，讓人民擁有平安回家的道路。記得在台下，賴清德握著他的手，搭著他的肩，對他聲聲鼓勵，言猶在耳。

余爸爸表示，然而，不出三個月，王國材就屈服職業駕駛團體壓力，連續做出一連串離譜決策、沒有任何改善計畫、也沒提出改善時程，只為選票及個人官位低頭，還搞到全國天怒人怨，傷害了所有關注行人交通改革的人。他強調，最基本的奢求，就是單純希望用路人能有一條平安回家的道路。

余爸爸說，恭喜賴清德贏得2024總統大位，賴清德在當選國際記者會上沒有笑容，「還好還有救，知恥近乎勇」。他說，檢視這次選舉，民進黨從2020年總統得票率57%掉了近17個百分點，只剩40%基本盤，立委席次從61席掉了10席，只剩南部立委獨撐大局。

他說，一向是青年高支持度的民進黨，這幾年完全喪失青年支持，不是現在的青少年變了，變的是民進黨，有抱負理想、為台灣未來勇往直前，不顧一切衝撞體制的民進黨不見了，現在的民進黨，為了自己黨的利益或個人利益，為了選票可以一再朝令夕改、倒行逆施，可以在短短三個月內，將八二○凱道承諾拋諸腦後，這樣的民進黨不輸也難、不敗也難！

余爸爸喊話，期許賴總統四年任內，能記得八二○凱道遊行當天答應他、答應全國人民的話，「當選的人走對的路，還給人民一條平安回家的路」，讓交通事故年年降低，並期許民進黨能找回創黨初衷。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧致詞重申，交通3E首重工程，其次是教育，仰賴執法無法完全解決道路問題。

台灣交通安全協會顧問火花羅表示，改善台灣行人路權問題，政府務必成立院級組織，立法民團參與，並強制法規定期更新，實質咎責體制，才可能徹底革新。

他也指出，台灣「交通限制區」概念匱乏，借鏡國外應驗，具備條件應包括車輛極低速行駛（20公里以下）、行人優先車輛不得阻礙行人、車輛可裝卸貨但不可長期停放、全路幅行人孩童均可行走嬉戲、不應規畫通過性車流。