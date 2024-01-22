地緣風險、人才短缺 台積先進製程留台有挑戰

台積電一奈米製程決定落腳嘉義，凸顯先進製程根留台灣決心。圖為董事長劉德音（中）與總裁魏哲家（左）。（本報資料照片）

台積電 在總統大選後宣布高雄擴建第三座二奈米廠、美國二廠踩煞車、一奈米決定落腳嘉義，似乎顯示台積電並不在意國際認為兩岸地緣政治緊張，凸顯先進製程根留台灣的決心。

此舉不僅向全球晶片 商表達「你要最具性價比且最先進的晶片代工，就是要來台灣生產」，同時也向三星及英特爾展現台積電擁有全球最完善的晶圓代工生態系（包含設備、材料及後段先進封裝等供應鏈），加上政策強力支持，要撼動台積電全球代工龍頭，套句台積電總裁魏哲家的話「門都沒有。」

不過，台積電一奈米未來落腳嘉義科學園區，仍有幾項難關有待克服。

首先，未來四年仍是民進黨執政，過去八年兩岸關係陷入僵局，賴清德 上台後的兩岸情勢恐怕會更嚴峻，一旦台海的地緣政治風險升溫，台積電在台灣的先進製程布局集中度愈高，所面臨的挑戰與外在疑慮恐將只增不減，未來能否落實最先進製程留在台灣的承諾，恐怕不會是容易的事。

再者，台積電未來一奈米是否沿用奈米片 （Nanosheet）或改用互補式場效電晶體（CFET），因為這兩種製程將採用全然不同設備生產，牽動台積電資本支出甚大。

此外，供水供電及環評是否獲中央政府及地方支援，是否能趕得上台積電規畫推出一奈米時程。對此，可從台積選在高雄擴廠、一奈米製程落腳嘉義看出端倪，畢竟台積在地點的選擇上除了可操之在己的部分，更需考慮變數較少、掌握度較高的選項，儘管許多縣市政府表態歡迎台積設廠，但台積必須避免政策干擾，甚至需要中央的行政協助，在所有條件相同的情況下，在綠營執政縣市設廠會是最安全的選項。

不僅如此，目前台灣半導體人才短缺，先進製程和先進封裝人才更缺，未來這也是台積電同步擴大在高雄及嘉義建廠會面臨最大難題。

對國際設備大廠而言，台積電精打細算，若一奈米延用奈米製程而不採CFET，意謂未來台積電採購設備的資本支出，勢必也會逐年減少。所幸，AI大浪潮下，台積電是最大受惠者，台積電仍處於積極擴張期，但仍得密切台積電這項採購策略是否出現重大轉折。