氣溫跌破10℃ 北市陽明山國小連2天放低溫假

入冬最強寒流來襲，氣溫驟降，最冷時間落在23至24日。（記者侯永全／攝影）

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破攝氏十度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探八度；北部、宜蘭1000公尺以上高山，其他地區2500公尺以上高山，均可能降雪。位在陽明山的陽明山國小，考量學生安全，昨天決定23、24日停課，也是北市第一間宣布放低溫 假學校。

中央氣象署預報員陳姵安表示，寒流持續南下，今天北部、東北部整天濕冷，最冷時間落在周二清晨至周三清晨，台南以北、東北部、東部八至九度，沿海空曠地區及近山區六至七度。

周三白天雨勢趨緩，北部高溫 12度，其他地區16至18度。周四寒流減弱，但高溫仍低於20度，中南部19至20度，北部、東北部及東部15至17度。

台北市教育局 表示，陽明山國小昨日下午舉行因應寒流停課會議研商，經討論後，決定寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園23、24日停課，並規畫29、30日補課。

校長梁志恒說，考量學校有小朋友住的地方位於更高山區，到時若下雪或特殊狀況發生，恐對學生安全有影響，國小課照班和幼兒園課後留園共24人，停課期間，家長若因上班無法照顧孩子，學生仍可到校，學校還是會有行政人員及教職員留守可照顧。

陽明山國小家長會副會長童雯表示，若山上真的下雪，交通會是一大問題，天氣寒冷希望孩子待在家較安全，校長在會議提出時，家長會也都贊成。