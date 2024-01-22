我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

氣溫跌破10℃ 北市陽明山國小連2天放低溫假

記者周彥妤、洪子凱／台北22日電
入冬最強寒流來襲，氣溫驟降，最冷時間落在23至24日。（記者侯永全／攝影）
入冬最強寒流來襲，氣溫驟降，最冷時間落在23至24日。（記者侯永全／攝影）

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破攝氏十度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探八度；北部、宜蘭1000公尺以上高山，其他地區2500公尺以上高山，均可能降雪。位在陽明山的陽明山國小，考量學生安全，昨天決定23、24日停課，也是北市第一間宣布放低溫假學校。

中央氣象署預報員陳姵安表示，寒流持續南下，今天北部、東北部整天濕冷，最冷時間落在周二清晨至周三清晨，台南以北、東北部、東部八至九度，沿海空曠地區及近山區六至七度。

周三白天雨勢趨緩，北部高溫12度，其他地區16至18度。周四寒流減弱，但高溫仍低於20度，中南部19至20度，北部、東北部及東部15至17度。

台北市教育局表示，陽明山國小昨日下午舉行因應寒流停課會議研商，經討論後，決定寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園23、24日停課，並規畫29、30日補課。

校長梁志恒說，考量學校有小朋友住的地方位於更高山區，到時若下雪或特殊狀況發生，恐對學生安全有影響，國小課照班和幼兒園課後留園共24人，停課期間，家長若因上班無法照顧孩子，學生仍可到校，學校還是會有行政人員及教職員留守可照顧。

陽明山國小家長會副會長童雯表示，若山上真的下雪，交通會是一大問題，天氣寒冷希望孩子待在家較安全，校長在會議提出時，家長會也都贊成。

高溫 教育局 低溫

上一則

2部落說明會出席戶數不足流會 蘇花安延宕

下一則

小情侶車站男廁親熱 男偷拍影片上網流傳遭重判8年

延伸閱讀

今年首波寒流襲中國 寒流、暴雪、大風3預警齊發

今年首波寒流襲中國 寒流、暴雪、大風3預警齊發
赴韓旅遊注意保暖 南韓22日氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下

赴韓旅遊注意保暖 南韓22日氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下
超級寒流襲台恐5℃以下 蔣萬安：北市可放低溫假

超級寒流襲台恐5℃以下 蔣萬安：北市可放低溫假
寒流來襲曾急診病人多到滿床 醫師籲1部位保暖最重要

寒流來襲曾急診病人多到滿床 醫師籲1部位保暖最重要

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

2024-01-14 17:52

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭