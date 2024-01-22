囤房稅2.0 北市自住客稅率恐增至1%

囤房稅2.0將上路，全國單一自住的房屋稅率降至1%，但現行台北市自住稅率僅0.6%，北市政府若不續行相關減免措施，北市自住客稅負將不減反增。記者葉信菉／攝影

囤房稅2.0將於7月實施，台北市自住客恐成為新制的「受災戶」。立法院去年底三讀通過「房屋稅條例」修正案，將全國單一自住稅率從1.2%降至1%，不過，現行台北市自住稅率僅0.6%，新制上路後，若北市參採全國一致標準，稅率將調高0.4百分點至1%，將成為全台唯一的「加稅受災戶」。

房屋稅條例原本規定，自住使用的住家用房屋，稅率為1.2%，但今年7月囤房稅2.0上路後，在全國單一自住（排除豪宅）稅率降至1%，自住客都可享受到減稅好處，唯獨台北市例外。馨傳不動產智庫執行長何世昌說，台北市自用住宅的房屋現值折減比率為50%、相當於稅率約0.6%，也就是說，今年7月起，台北市自住稅率反而從目前0.6%拉高至1%，台北市自住客變成「躺著也中槍」。

至於持有一戶自用住宅的北市民眾稅負是否將調高？台北市財政局長胡曉嵐昨天表示，台北市自106年起將全國單一自住的房屋稅稅基折減16%，相當於房屋稅實質稅率1%；109年北市提高折減為50%，相當於實質稅率0.6%，希望透過更加輕稅，以保障全國單一自住者權益。至於房屋稅條例修正後，全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%，北市府將審慎評估，還在研議相關方案。

據了解，北市府多年來透過稅基折減的方式調降全國單一自住的房屋稅率，財政部 多次溝通未果，這次房屋稅修法，財部利用機會再度道德勸說北市，讓房屋稅率回到「正常水準」，也就是全國一致的1%，不要再透過稅基折減的方式處理，回歸房屋稅條例的規定。至於此舉將造成北市自住客稅負加重，相關官員表示，北市現行做法稅負過輕，稅率1%是回到正常水準。

台北市自住客不僅今年7月起意外慘變「加稅受災戶」，若去年七月後購入新完工的房屋，以及市中心、屋齡較新的新成屋，這些新屋的房屋稅也將大幅提高。

台北市府、北市稅捐稽徵處資料顯示，近兩、三年因營建成本大漲，去年7月起，台北市新取得使照的新建房屋構造標準單價調漲約一成，至於路段率調升226條、調降4條，5月開徵的房屋稅開始適用，也就是說，今年6月新屋將迎來第一波因稅基上調的房屋稅上漲衝擊。

另外，若擁有多戶新成屋的台北市多屋族，明年會在「囤房稅2.0」發酵下，接下來房屋稅將非常「扎實有感」。何世昌說，囤房稅2.0實施後，北市政府若不續行房屋稅減免措施，北市單一自住屋主將是全國最大受災戶，稅率大漲逾五成；其次，豪宅的每坪構造標準單價、路段率均已被調高（豪宅稅），將面臨雙重加重課稅。