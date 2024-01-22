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2部落說明會出席戶數不足流會 蘇花安延宕

台灣新聞組／花蓮22日電
蘇花公路安全提升計畫全路線圖，長29.9公里，公路局希望2032年完工。(圖：公路局提供)
蘇花公路安全提升計畫全路線圖，長29.9公里，公路局希望2032年完工。(圖：公路局提供)

蘇花公路安全提升計畫是補強舊蘇花公路的重大工程，但因沿線兩部落會議說明會流會卡關，外界將進度延宕歸咎部落。部落不滿交通部公路局將溝通責任全推給部落，表示若事不關己，幹嘛出門投票？公路局蘇花公路改善工程處說，已開過三次說明會，無奈還是流會。

蘇花路廊是連通宜蘭、花蓮的主要道路，2020年蘇花改全線通車，但未竟全功，舊蘇花路段事故仍頻傳，去年1月大清水隧道旁的13號明隧道坍方，蘇花公路雙向阻斷，用路人被迫改道南迴公路或搭火車；東澳、南澳路段則因強降雨落石，砸傷1名從宜蘭返回花蓮的駕駛，雙腿開放性骨折。

舊蘇花繞山壁而建，蜿蜒也有落石危險，蘇花安會搭高架或開隧道，安全性較高、行車時間也更短，蘇花安是宜花民眾殷切期盼之路。

蘇花安環評報告書去年底已送環境部審查，蘇改處估計若順利通過，2025年開工，預計2032年完工。但工程計畫還須通過原民法中的部落會議，出席者超過半數同意才能開工。

蘇花安沿途和宜蘭、花蓮7個部落有關，包含南澳鄉3部落、秀林鄉4部落。蘇改處2021年開始在7部落開說明會，獲東澳南澳3部落、和仁崇德2部落的部落會議通過，唯獨中間的和平到和中段的吾古子、克尼布2部落，因部落會議出席戶數不足，雙雙流會，宣告卡關。

流會引起外界及其他關係部落的不滿，甚至有部落居民表示，蘇花安是重大建設，怎麼可以不通過？

吾谷子部落會議主席王清高指出，蘇花安這段計畫要拉一條經過和平港的直線道路，但不會通過部落，對部落生計沒有決定性影響，加上有些居民外出工作或工時不固定，要召集半數以上戶數投票並不容易。

他說，其實部落會議流會非常態，兩年前台泥打算展延礦區，也開地方說明會和部落會議，那次投票8成8投贊成票，「有沒有認真和居民溝通差很多」，政府不能只發公文了事。

蘇改處長李宗仁說，盼能多開說明會，只要地方願意，隨時可安排人力前往，要靠村里長和意見領袖幫忙。

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