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台特殊看牙需求50萬人 醫療資源不足就醫路迢迢

記者邱瑞杰、吳慧芬、王慧瑛／台北21日電
失智者等特殊病患看牙時有的必須束縛、麻醉，醫護須小心翼翼，該領域醫療資源不足，病患得跨縣市奔波、掛號苦等。（記者侯永全／攝影）
失智者等特殊病患看牙時有的必須束縛、麻醉，醫護須小心翼翼，該領域醫療資源不足，病患得跨縣市奔波、掛號苦等。（記者侯永全／攝影）

一名靠輪椅代步的高中二年級特教生每次看牙都得大費周章，先由母親推入診間、抱上診療椅，再由醫護人員束縛肢體，護士要固定他頭部、母親則壓住他手腳，以免激烈反應阻礙醫師治療。基隆特教學校家長會前會長彭芬蓮描述帶兒子看牙醫的艱辛過程，但更讓她感到不便的是，兒子牙齦發炎紅腫在基隆的醫院根本掛不到號，只能到台北的台大醫院特需服務示範中心看診。

全台像彭芬蓮兒子這樣，有特殊牙科服務需求者約50萬人，包含失智症患者、長期臥床長者、植物人或認知、精神障礙者；健保署為此開辦「身心障礙特殊需求者口腔整合性照護計畫」，但全台僅有七家醫院成立「特需牙科醫療服務示範中心」，另有25家醫院申請獎助提供服務。

基隆市沒有醫院加入這項計畫，僅衛福部基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診，但僅服務無須束縛的身心障礙患者，看牙需要束縛的重度患者則須舟車勞頓赴雙北的特需中心就診。不只基隆市，新竹縣、嘉義縣、澎湖縣也不在特需者口腔照護獎助之列，這四縣市的身心特殊病患必須跨縣市才能看牙醫。

不僅醫療資源短缺，許多智能障礙、自閉等特教生因牙痛臨時要看診，由於一般牙科診所無法收治，以台北生活圈為例，只能往台大、新北雙和醫院特需中心掛號排隊，但總是滿號，等候看診時間短則一、兩周，長需兩、三個月，即使是急症，最少也要等上一周，期間只能吃止痛藥緩解，「連看牙都不平權」。

雙和醫院2008年創院時就設立「特殊需求者口腔照護中心」，牙科主任黃茂栓說，當時就是呼應社會需求，加上有一群懷抱使命感的牙醫師願意投入，當然醫院董事會也很支持。

黃茂栓說，特需者病友相對不好溝通，通常需要六、七個人幫忙壓制，或是用束縛帶五花大綁，若真的無法繼續療程，就會與家屬溝通是否麻醉治療，也確保病人安全。他說，願意照顧特需者的第一線醫護人員都很有耐心，但治療過程難免會被病人咬到或撞到，看診前都要先做功課，了解病人狀況及個性，也會與家屬溝通。

牙醫師公會全聯會特殊需求者口腔照護委員會副主委簡志成表示，澎湖、新竹、嘉義、基隆雖在衛福部計畫中缺席，但並不代表當地沒有醫院服務特需者，其實多數區域教學醫院都有服務特需者的能量，卻不一定願意響應衛福部計畫，這點值得衛福部正視。

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