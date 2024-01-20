大巨蛋拚夜經濟 SOGO將進駐 首波推14餐廳

台北大巨蛋SOGO商城第1期D區，首波將開14家餐廳。(本報資料照片)

台北大巨蛋即將正式營運，大巨蛋籌備處指出，SOGO未來將進駐大巨蛋商場，今年1月4日已經取得使照，至於影城、商辦大樓和商旅等3棟大樓，預計最快春節前就會發使照；遠東SOGO說，商城第1期D區將有14家餐廳在上半年推出。東區商圈期盼趕緊開幕，屆時能相互拉抬，帶動人氣。

市長蔣萬安昨參加台北大巨蛋正式營運前的祈福儀式，蔣說，遠雄已經規畫今年會有正式開幕儀式，這段期間順利圓滿辦了亞洲棒球錦標賽，民眾給市府的反饋，體育局彙整並開檢討會議，接下來市府會對各項意見調整。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前大巨蛋體育場館仍在試營運期，今年2月2日前就會進入正式營運階段，預計遠雄會擇日舉辦開幕式。至於SOGO未來將進駐的大巨蛋商場，使照已經核發，SOGO將進場裝修；另外，影城、商辦大樓和旅館，預計最快今年農曆春節前，市府也將核發使照。

陳世浩指出，廠商的裝修需要一段時間，可能會各自開幕，時間由廠商決定，至於大巨蛋的電力部分，則是列為最後第4期的工程。

SOGO表示，首波14家餐廳是過去全台都沒有的品牌，商城未來將是具潛力的全新消費聚落，同時也會打造一個綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心。

東區商圈發展協會理事長韓修和也說，大巨蛋的餐飲為夜經濟為主，周遭有24小時營運的松菸誠品，是文青集散地，東區則是餐酒館，雖然各自鎖定族群不同，但都能相互串聯帶動，期待商城開幕。另外，只要大巨蛋有開賽，憑票根到東區消費享有折扣。

大巨蛋商場開幕，加上農曆年將至，為了迎接大批人流，松山文創園區乘勝追擊，在2月6日到25日辦「2024咚龍咚龍鏘、大過龍年」活動，園區內設「咚龍咚龍鏘」燈藝、文創大街上的「祥龍獻瑞」剪紙窗框等一系列龍年作品。

松山文創園區邀民眾到鍋爐房的「財源廣進鴨睡錢」裝置，看「松鴨桑」如何把錢睡到滿出來，觀賞同時參加「尋找神龍集章」兌換神龍紋身貼紙活動，完成集章任務還能參加「拍照打卡送黃金」，限量龍年紀念幣送完為止。