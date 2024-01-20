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賴清德稱節能比開發電源優先 在野黨批避重就輕

台灣新聞組／台北19日電
總統當選人賴清德昨在台北電器空調影音3C年終購物展拿起吸塵器試用，並稱政府會穩定供電，不用擔心電力供應。記者余承翰／攝影【作者：胡晉翔，日期：2024-01-20，數位典藏序號：20240120000037112】
總統當選人賴清德昨在台北電器空調影音3C年終購物展拿起吸塵器試用，並稱政府會穩定供電，不用擔心電力供應。記者余承翰／攝影【作者：胡晉翔，日期：2024-01-20，數位典藏序號：20240120000037112】

總統當選人賴清德昨表示，不用擔心電力供應，未來台灣的供電將更加穩定，有更大的空間讓外資及台商持續投資台灣，並表示節能比開發新電源更優先。在野黨立委質疑，賴清德說法避重就輕，台電的巨額虧損，若漲電價如何解決民生衝擊？尤其過去幾年全國各地大小停電不斷，蔡總統說「台灣不會缺電」早淪為笑話。

賴清德昨出席「2024電器空調影音３Ｃ年終購物節開幕典禮」致詞表示，台灣電力備轉容量率最低的是2016年5月的1.64%，現在平均約在10-15%。他認為，節能要比開發更優先，未來針對台灣用電量前兩萬多家，占用電量約60%的企業進行節能措施，只要節省10%的電，等於節省一座核電廠的發電量。

不過，國民黨立委謝衣鳯指出，節能不管有沒有缺電，都應該推動，本來就該做，但賴清德都沒回答到另一個問題，台電持續虧損，若扣除核四帳面價值已實質破產，今年很可能調漲電價，到時工業用電成本上升轉嫁到民生產業，電價、物價上漲對民眾來說才是最重要的，到時如何解決？

國民黨立委楊瓊瓔表示，賴清德說法避重就輕，目前民進黨政府再生能源占比的政策目標不可能達成，除非政府冀望未來經濟持續「不」成長。

民眾黨立委張其祿表示，很少人能擔保一定不缺電，如何看待核電等前瞻性能源才是核心問題，如果都不處理，勢必以後都靠天然氣、化石燃料，但這些能否跟上供電還是未知數。

賴清德 國民黨 破產

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