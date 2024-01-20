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長榮機師春節恐罷工 交長忙拆彈：不讓此事發生

記者楊凱竣、陳煜、黃淑惠／台北20日電
長榮航空機師醞釀春節罷工，交通部長王國材19日表示，交通部會與長榮航空溝通，並隨時掌握最新狀況。（記者楊文琪／攝影）
長榮航空機師醞釀春節罷工，交通部長王國材19日表示，交通部會與長榮航空溝通，並隨時掌握最新狀況。（記者楊文琪／攝影）

長榮航空機師醞釀春節罷工，桃園機師工會正在舉行罷工投票，18日發新聞稿指出會員投票踴躍，有望取得合法罷工權。對此交通部長王國材19日出面回應，交通部已請民航局成立應變小組，也致電長榮董事長林寶水，強調以「不讓這個事發生為我們最重要的目標」。長榮航空表示，尊重工會自主，但公司不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。

按照時程表計算，長榮罷工投票會在22日上午公布罷工投票結果，一旦宣布投票通過，機師工會就能取得合法罷工權，同時也會進入勞資協商冷凍期，但只要勞資雙方宣告協商破局，機師工會就能在罷工日期24小時前宣布罷工行動，若日期選定春節期間罷工，受害旅客恐難以估計。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽透露，台灣團客中有四成都是搭乘長榮的航班，而且春節機位已售罄，要臨時轉簽改航班恐怕難上加難。李奇嶽也建議旅客，若春節有搭乘長榮航空出遊，應先投保旅行不便險，減少遇上罷工時不必要的損失。

長榮航空表示，目前各航班都正常運作，未來有任何的變動會依現有機制及方式通知旅客，也會在官網公布相關的改換票訊息。

罷工 長榮 投票

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