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蕭美琴助修復 花蓮歷史建築「將軍府」將試營運

記者王燕華／花蓮19日電
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣美崙溪畔的日據時期歷史建築群「將軍府」，當時由時任立委蕭美琴協助向文化部爭取經費，連同花蓮縣府自籌，共斥資2.6億元修復，歷經3年半即將完成，全區8棟建物委外招商，預計今年上半年將試營運。

「將軍府」位於花蓮市中正橋旁、花蓮憲兵隊對面，建於1936年，是一處木造宿舍聚落，有獨棟式也有雙併建物，其中最豪華的獨棟建物為大隊長官邸，曾有日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐居住，因此被稱為「將軍府」，大隊長官邸於2005年被登錄為縣定古蹟

因建物屋齡逾80年日漸頹圮，蕭美琴協調文化部與國防部多次會勘，向中央爭取前瞻計畫經費，2020年8月起展開工程，逐步原貌修復大隊長官邸及另外7棟歷史建物，是花蓮歷來最大規模的文化資產修復案。

縣府表示，全區定名為「將軍府1936園區」，除了建物修復，也搭配夜間照明燈光、植栽、步道、休憩空間及景觀水池等，創造花蓮新亮點，近日工程進入收尾階段，預計驗收後，上半年試營運開放參觀。

「將軍府1936園區」面積共9416平方公尺，包含8棟建築物和廁所共約千餘平方公尺，以每年租金300萬元委外招商，由「誠食生活家有限公司」營運，結合文資教育、戶外展演、娛樂、餐飲、市集等複合型功能，未來將串連美崙溪畔的松園別館，以及美崙溪護岸整治工程，打造為縣內最大的藝文聚落。

租金 國防部 古蹟

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