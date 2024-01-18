選後外資急撤 台股單日賣超782億 台幣重貶1.97角

大選後外資急撤、股匯雙殺，外資17日再賣超台股台幣782億元，創下單日第三大賣超金額。(記者陳儷方／攝影)

大選後外資急撤、股匯雙殺，外資17日再賣超台股 782億元（台幣，下同，約24億美元），創下單日第三大賣超金額，台股大盤指數重挫185點。台幣兌美元匯率 則受外資腳底抹油、單日匯出約18億美元拖累，貶值1.97角，31.589元匯價是近兩個月新低位。股匯市在選後劇烈波動，包括國安基金官員、證交所、櫃買中心和中央銀行「四箭齊發」，對市場信心喊話，安撫投資人不安情緒。

選後外資大賣台股，連續3天累計賣超1300多億元，指數在近兩個交易日跌掉474點，17日收在1萬7161點，季線宣告失守。面對台股選後跌跌不休，國安基金官員表示，成交量逐日放大，表示有人抄底接手，且今年經濟成長率預測值國內外各預測機構都看好3%以上，經濟情勢往好的方向發展，股市不要只看一、兩天短期表現，應該再多觀察。

證交所和櫃買也先後發出聲明，強調國際地緣政治風險高漲導致亞洲主要股市全數下挫，台股跌幅相對仍小，不過將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，由於地緣政治風險增溫、兩岸關係議題，以及外資看空台積電毛利率表現等利空因素干擾，台股近日面臨股匯雙殺。

匯銀人士表示，外資在台股大手筆賣超並匯出資金，因市場供需導致台幣匯價連日大貶，選後外資在台股連日賣超，外匯市場17日更爆出巨量，總成交金額高達35.26億美元，不只是史上第六大，也創下金融海嘯以來單日最大量。而本周三個交易日，台幣累計貶值3.74角。

匯銀人士分析，選後三天市場理應逐步消化情緒，不過17日亞幣盡墨，判斷與市場降低對聯準會在3月降息的預期有關。

央行則說，美國聯準會理事沃勒發表未來不必像以前快速降息的言論，加上近期紅海事件影響海運運費，市場通膨率略增，帶動10年期美國債殖利率 上揚、美元指數續強，台幣匯率仍屬相對穩定。