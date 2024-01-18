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新總統將上路 三三會林伯豐：ECFA不能斷

記者鍾張涵／台北18日電

三三會理事長林伯豐17日指出，期望賴清德總統上任後，可以積極改善兩岸關係，尤其呼籲賴總統維繫兩岸經濟合作架構協議（ECFA），不能中斷。

林伯豐表示，工商界有三個期待，首先是國際關係務必掌握好，不能做凱子外交，尤其不能只靠美國、日本兩國，兩岸關係也要和諧，有溝通才能交流、有交流才能解決問題，期待新總統、新國會與對岸應有溝通管道，才能解決問題。

林伯豐指出，希望賴清德上任後改善兩岸關係，兩岸關係是影響經濟發展的重要因素，因此期望鬆綁兩岸的經濟、觀光、文化，積極維持ECFA，許多國際經貿協議如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）若沒有中國大陸同意，單槍匹馬也很難做到。若大陸中止ECFA，對石化、機械及紡織一定會有影響，希望不要再擴大。

仁寶董事長許勝雄說，去年是充滿挑戰與變化的一年，無論是產業、技術、經濟、政治面，甚至全球國與國之間都有衝突，雖然原先希望今年經濟可以軟著陸，但「現在看來有點挑戰」。

金仁寶集團旗下仁寶電腦17日舉行旺年會，談及地緣政治議題，許勝雄表示，今年超過50個國家都有選舉，如美國、俄羅斯、印度等，將影響全球兩大陣營消長，牽涉國與國間的聯盟關係，現在是「一個地球、兩個標準、三個生產區塊」；目前全球局勢動盪，近幾年來，各國政府都在搶資源，產業都在關注是否會造成擴大對立局面。

賴清德 觀光 俄羅斯

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